Enric Mas: “Abbiamo il pensiero alle prossime giornate. Questa maglia rossa è speciale”

Il francese Bastien Tronchon della Groupama – FDJ United, grazie all’irresistibile progressione nel finale, vince in volata la decima tappa della Vuelta a España, Alcaraz-Elche de la Sierra di 184,7 chilometri. Il transalpino precede in volata Magnus Cort della Uno-X Mobility e Thibau Nys della Lidl-Trek.

La maglia rossa Enric Mas vive una giornata di assoluta tranquillità nella quale si limita a controllare l’andamento della corsa. Lo spagnolo, che ha conquistato la maglia rossa dopo il ritiro di Pogacar, conserva il primato in classifica con 1’18” sullo sloveno Primoz Roglic e 1’39” sull’austriaco Felix Gall.

Le giornate da cerchiare sul proprio calendario per il corridore iberico della Movistar Team, prima della decisiva ultima settimana, saranno quelle di giovedì con l’arrivo di Calar Alto e sabato con la frazione che si concluderà a La Sierra de la Pandera.

Al termine della tappa l’alfiere della Movistar commenta così la giornata: “Sono contento che questa giornata sia finita. Siamo andati forte e c’erano corridori forti in fuga. Sapevamo che Visma e Cofidis avrebbero voluto fare la corsa”.

Sul “gusto” speciale della maglia rossa: “Ci stiamo godendo ogni singolo momento, questa maglia rossa è davvero qualcosa di speciale. Mi sembra chiaro che abbiamo il pensiero alle prossime giornate, anche se dobbiamo rimanere sul pezzo e cercare di goderci ogni istante. Spero di portare la maglia fino alla fine”.