Emanuele Olivieri sulle orme di Kimi Antonelli: è il secondo italiano di sempre a vincere la Formula Regional Europea

Tre anni dopo Andrea Kimi Antonelli, un altro pilota italiano incide il suo nome nell’albo d’oro della Formula Regional Europea candidandosi ad una possibile (ma molto difficile) scalata verso la F2 ed eventualmente in Formula Uno. Si tratta di Emanuele Olivieri, che è diventato lo scorso weekend il secondo azzurro della storia a conquistare il titolo di categoria, coronando l’impresa da rookie proprio come Antonelli nel 2023.

Il giovane driver piemontese, nato il 2 agosto 2008 a Canelli (in provincia di Asti), si è reso protagonista di una stagione in crescendo dopo una tappa inaugurale estremamente negativa al Red Bull Ring di Spielberg, collezionando due vittorie (a Monza e Imola) e nove podi che lo hanno proiettato in vetta alla classifica generale prima dell’ultimo round di Hockenheim.

Il diciottenne astigiano ha avuto il merito di respingere l’assalto finale del suo rivale diretto Sebastian Wheldon (figlio del compianto Dan Wheldon, ex pilota IndyCar due volte vincitore della 500 Miglia di Indianapolis morto nel 2011 in un terribile incidente), arrivando 2° nella manche conclusiva in Germania e vincendo al debutto il Formula Regional European Championship 2026.

Olivieri, che ha come mentore sportivo il tre volte vincitore della 24 Ore di Le Mans Dindo Capello e fa parte dell’agenzia 5P di Oliver Viktor Kristensen, si era già messo in mostra nei kart ma soprattutto in monoposto dominando la Formula 4 Middle East nel 2025 con R-Ace GP, squadra che lo ha poi promosso quest’anno in Formula Regional Europea centrando il bersaglio grosso. Il prossimo passo sulla carta dovrebbe essere il passaggio in F3 per il 2027, ma non sono ancora emerse notizie ufficiali in tal senso.