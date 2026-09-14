Emanuela Maccarani allenerà la Russia! L’ex DT dell’Italia guiderà le vecchie rivali delle Farfalle

Clamoroso colpo di scena nel panorama della ginnastica ritmica: Emanuela Maccarani sarà la nuova capoallenatrice della Russia, tornata a pieno diritto sul palcoscenico internazionale dopo essere stata riabilitata dal CIO in seguito a una lunga sospensione dovuta al conflitto bellico. Ad annunciarlo è stata la Federazione di Mosca, con la relativa conferma arrivata sui social per mano di Moreno Buccianti, marito della tecnica lombarda.

Uno dei volti simbolo della Polvere di Magnesio mondiale, ha guidato l’Italia per un trentennio: dal 1996 al 2025 è stata ai vertici del movimento tricolore, portando la squadra ai vertici e collezionando una serie sconfinata di medaglie, tra cui spiccano quattro medaglie alle Olimpiadi (argento ad Atene 2004, bronzi a Londra 2012, Tokyo 2020 e Parigi 2024), tre ori all-around ai Mondiali (2009, 2010, 2011) e sei argenti iridati sul giro completo.

Le nostre Farfalle avevano duellato a più riprese con la Russia, la quasi 60enne (spegnerà le candeline il prossimo 20 settembre) sarà il faro di una Nazione fronteggiata più volte in ambito sportivo. Il rapporto tra Emanuela Maccarani e la Nazionale Italiana si era interrotto lo scorso anno, in seguito allo scandalo legato ai presunti abusi su alcune ex ginnaste. Il suo compito sarà quello di riportare la Russia ai vertici e inseguire una medaglia di peso alle Olimpiadi di Los Angeles 2028.