Eloisa Coiro a Sprint Zone: dal record italiano degli 800 agli Ultimate Championship

Eloisa Coiro è l’ospite del nuovo appuntamento del martedì di Sprint Zone!

Una stagione da ricordare per la 25enne mezzofondista romana, protagonista di un 2026 che l’ha portata sempre più in alto nel panorama dell’atletica italiana e internazionale.

Il momento simbolo è arrivato negli 800 metri, con lo storico record italiano conquistato 46 anni dopo Gabriella Dorio. Ma non solo: Coiro ha chiuso al sesto posto una finale degli Europei di altissimo livello tecnico ed è stata protagonista anche nella 4×400 azzurra, offrendo il suo fondamentale contributo nell’ultima frazione della staffetta che ha conquistato la medaglia di bronzo.

Un 2026 lunghissimo, iniziato già a gennaio e ancora tutt’altro che concluso. Eloisa ha infatti conquistato anche la qualificazione agli Ultimate Championship di Budapest, dove affronterà l’ultima grande sfida internazionale della sua stagione.

🎙️ A Sprint Zone ripercorriamo con Eloisa Coiro un anno straordinario: il record italiano, la crescita negli 800 metri, le emozioni degli Europei, il bronzo con la 4×400 e gli obiettivi per Budapest.

Conduce Ferdinando Savarese.

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