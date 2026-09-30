Elisa Valensin cambia specialità e allenatore: sarà con il tecnico della miglior sprinter d’Europa!

Grandi novità all’orizzonte per Elisa Valensin, uno dei volti simbolo della nuove generazione dell’atletica tricolore, capace di conquistare la medaglia d’oro nella 4×100 mista agli ultimi Mondiali U20 e forte di personali di rilievo: 7.59 sui 60 metri, 23.09 sul mezzo giro di pista e 52.23 sulla tornata della morte. La 19enne lombarda ha deciso di cambiare allenatore: lascerà Milano e la guida di Fausto Frigerio, trasferendosi a Padova per seguire i suggerimenti di Marco Airale, uno dei riferimenti internazionali della velocità.

A comunicarlo è stata la stessa Elisa Valensin al Mattino di Padova, svelando anche che cambierà specialità: addio ai 400 e ai 200 metri, ora si sposterà sul rettilineo e si cimenterà sui 100 metri, specialità affrontata soltanto una volta in maniera ufficiale (11.68 il 13 aprile 2024 a Firenze). Nella località veneta troverà il tecnico che ha diretto la britannica Amy Hunt verso il poker di medaglie d’oro ai recenti Europei di Birmingham: 100, 200, 4×100 di genere e staffetta mista.

C’è tanta curiosità per vedere questa grande promessa in una nuova realtà e in un nuovo contesto, in attesa di vedere quali saranno i riscontri cronometrici, a cominciare dai 60 metri durante la stagione indoor. La classe 2007 (spegnerà venti candeline il prossimo 1° gennaio) dovrà trovare accelerazione e velocità massima, ben diversi dagli sforzi tipici di chi è in grado di affrontare il giro di pista in 52 secondi.