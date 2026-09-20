Elisa Longo Borghini si esalta e sfiora la medaglia nella cronometro dei Mondiali. Reusser conferma il titolo

Marlen Reusser è ancora una volta la regina della cronometro mondiale. La svizzera ha dominato la prima gara dei Mondiali di Montréal e ha conquistato per il secondo anno consecutivo la maglia iridata nella prova contro il tempo, confermandosi la specialista di riferimento della disciplina. Reusser ha fatto la differenza soprattutto nella parte conclusiva del percorso canadese (39,2 chilometri), aumentando progressivamente il proprio margine sulle rivali e arrivando al traguardo con un vantaggio netto, lei che partiva con i favori del pronostico.

Alle sue spalle eccezionale è stata Zoe Bäckstedt, che ha conquistato la medaglia d’argento. La britannica, tredici anni più giovane di Reusser, continua così il proprio percorso di crescita ai massimi livelli dopo una lunga serie di successi nelle prove contro il tempo nelle categorie giovanili: 40” di ritardo all’arrivo. Sul terzo gradino del podio è salita la tedesca Franziska Koch, protagonista di una prova di grande spessore, chiusa a 45” dalla vetta.

Da sottolineare una delle migliori di giornata, la nostra Elisa Longo Borghini. L’azzurra ha sorpreso anche se stessa, riuscendo a chiudere al quarto posto, a meno di cinque secondi dalla medaglia di bronzo. Una prestazione di altissimo livello che acquisisce ancora più valore considerando le caratteristiche del percorso e che alimenta enormemente le speranze in vista della prova in linea di sabato: con questa condizione, Longo Borghini può guardare anche al titolo mondiale con ambizioni importanti.

L’altra azzurra al via, Vittoria Guazzini, ha completato una buona prova chiudendo al decimo posto. Delude invece Demi Vollering, dalla quale ci si attendeva il grande duello con Reusser: la neerlandese non è riuscita a inserirsi nella lotta per il podio e ha concluso soltanto ottava, a 1’50” dalla nuova campionessa del mondo.