Elisa Longo Borghini corona il suo sogno: “Ho i brividi, è la mia prima maglia iridata!”

A 34 anni Elisa Longo Borghini si sblocca e conquista il primo titolo mondiale della carriera, vincendo la staffetta mista iridata di Montreal dopo aver accumulato nell’arco della sua carriera ben sei piazzamenti tra la seconda e la terza piazza sul palcoscenico dei Campionati del Mondo. La formidabile ciclista piemontese, che vanta in bacheca anche due bronzi olimpici, conferma dunque una condizione stellare due giorni dopo aver sfiorato il podio nella cronometro individuale.

“Per me è un po’ strano, nel senso che ho fatto tanti podi però questa è la primissima maglia iridata in tutta la mia vita. Mi dà un po’ i brividi, devo dire la verità. È stato bellissimo poterla vincere con una squadra, io credo tantissimo nel team e nella forza che un gruppo può avere. Oggi abbiamo dimostrato veramente di essere molto molto forti“, le parole a caldo di Longo Borghini ai microfoni della Rai dopo la della cerimonia di premiazione.

La due volte vincitrice del Giro d’Italia ha ricoperto un ruolo fondamentale nella seconda metà della staffetta azzurra, dopo aver ereditato un vantaggio di 11″ sulla Francia e soprattutto 35” sulla Svizzera al termine della frazione maschile (disputata da Filippo Ganna, Matteo Sobrero e Mattia Cattaneo), tenendo alto il ritmo nei tratti tecnici e pianeggianti insieme alle compagne Vittoria Guazzini e Monica Trinca Colonel per poi tirare la volata a quest’ultima con “un filo di gas” sullo strappo conclusivo rischiando di staccarla a più riprese ma riuscendo a conservare un margine sufficiente per centrare il bersaglio grosso con 8″ di margine sulla formazione transalpina.