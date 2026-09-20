Elisa Longo Borghini ad un passo dalla medaglia: “Pensavo di arrivare decima. All’inizio ho pagato il freddo”

Elisa Longo Borghini ha accarezzato la medaglia nella cronometro che ha aperto i Mondiali 2026 di ciclismo, fermandosi ad appena cinque secondi dal terzo gradino del podio dopo una prova particolarmente impegnativa di 39,2 chilometri lungo l’esigente circuito di Montreal. L’azzurra si è decisamente superata nella località canadese, riuscendo a distinguersi nei tratti in salita e fronteggiando a viso aperto le grandi specialiste delle prove contro il tempo, fermandosi a un soffio dalla gloria.

La piemontese, andata ben oltre le aspettative, ha chiuso con un distacco di 50 secondi dalla svizzera Marlen Reusser, capace di rispettare il pronostico della vigilia nel duello contro le lancette e di trionfare con un margine di 40” sulla britannica Zoe Baeckstedt e di 45” sulla tedesca Franziska Koch. La 34enne ha chiuso in quarta piazza e si lancia così con grande ottimismo verso la prova in linea prevista tra sei giorni, dove inseguirà il colpaccio a effetto.

La vincitrice del Giro d’Italia nel 2024 e nel 2025 ha espresso la propria soddisfazione ai microfoni della Rai: “Sono sorpresa anche io, pensavo di staccare un decimo-dodicesimo posto. Non pensavo di fare una prova così, credo di essere andata bene. Forse sono partita piano, forse ero un po’ fredda e le temperature sono più basse rispetto a casa. Nel finale mi sentivo bene e, avendo la possibilità di fare qualche strappo esplosivo, ho guadagnato qualcosa. Sono generalmente soddisfatta, non mi aspettavo una prova così“.

Elisa Longo Borghini ha poi proseguito: “Sono molto positiva, devo dire che sono spiazzata da questa prova. Sono molto contenta, ho guardato i miei wattaggi: sono contenta di me stessa“. La prima giornata dei Mondiali 2026 di ciclismo proseguirà con la cronometro maschile per i professionisti, dove Filippo Ganna affronterà il belga Remco Evenepoel.