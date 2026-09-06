Ekaterina Antropova vince la classifica degli ace al servizio! Staccata Vargas, Haak miglior marcatrice

Ekaterina Antropova ha vinto la classifica degli ace agli Europei 2026 di volley femminile, risultando la miglior giocatrice al servizio nella rassegna continentale che ci ha tenuto compagnia nelle ultime due settimane. L’attaccante italiana ha messo a segno 26 punti dalla linea dei nove metri nelle otto partite disputate, con una media di 3,25 ace per incontro e 0,9 per set.

Si tratta di una statistica rilevante dal punto di vista tecnico, anche se purtroppo, in questa occasione, rappresenta soltanto una consolazione, visto che la nostra Nazionale ha perso la finale contro la Turchia al tie-break di fronte ai 17.000 spettatori del Sinan Erdem Sports Hall di Istanbul. La schiacciatrice ha messo a segno 5 ace nell’atto conclusivo, distanziando la turca Melissa Vargas, a secco nel fondamentale nel match decisivo dai nove metri (ma trascinatrice assoluta verso la conquista del trofeo) e rimasta così a quota 21 ace.

La centrale serba Hena Kurtagic ha dominato la graduatoria che premia la miglior giocatrice sottorete (35 muri), mentre la miglior marcatrice è stata l’opposto Isabelle Haak con 247 punti, davanti a Vargas (195) e Paola Egonu (167).