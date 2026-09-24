Ekaterina Antropova debutta con l’Eczacibasi, torna opposto e fa la differenza in Turchia

Ekaterina Antropova ha fatto il proprio debutto assoluto con la maglia dell’Eczacibasi Istanbul, la squadra in cui l’attaccante italiana è approdata dopo aver chiuso la propria lunga esperienza con Scandicci. L’azzurra ha fatto la differenza nell’amichevole disputata contro l’Aras Kargo, mettendo a segno 16 punti (48% in attacco, un muro, due ace) e contribuendo al successo della propria formazione per 3-0 (25-13; 25-18; 25-16).

Prestazione di grande impatto da parte della 23enne, che in Turchia è tornata a giocare nel ruolo di opposto dopo essere stata spostata di banda durante gli Europei 2026 di volley femminile, conclusi al secondo posto dall’Italia. Come schiacciatrice ha avuto la meglio nella classifica del servizio in occasione della rassegna continentale, dove la nostra Nazionale ha interrotto il filotto di trionfi iniziato con la medaglia d’oro alle Olimpiadi di Parigi 2024 e proseguito con l’affermazione ai Mondiali 2025.

L’Eczacibasi punta a una stagione da assoluta protagonista in campionato e in Champions League, pronta a duellare con le altre corazzate del Vecchio Continente, a cominciare dal VakifBank Istangul e del Fenerbahce, passando per Conegliano, desiderosa di rivalsa dopo la delusione maturata nella semifinale dell’ultima competizione europea.