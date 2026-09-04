Edoardo Scotti a ridosso del podio nei 400 a Bruxelles: tempo solido a fine stagione

Comincia con un quinto posto di Edoardo Scotti nella gara a inviti dei 400 metri l’avventura dell’Italia nella cinquantesima edizione del Memorial Van Damme, in corso di svolgimento presso lo stadio Re Baldovino di Bruxelles e valevole come tappa conclusiva della Diamond League 2026. Saranno sei nel complesso gli azzurri impegnati tra oggi e domani nella capitale belga, di cui ben cinque che potranno andare a caccia del Diamond Trophy.

Scotti non si era qualificato per la Finale di Diamond League sulla distanza del giro di pista, ma ha avuto comunque la possibilità di competere a Bruxelles in una gara di contorno del meeting non valida per l’assegnazione del “diamantone”. Riscontro positivo per il 26enne nativo di Lodi, che si è attestato in quinta posizione con il crono di 45.01 dimostrando ancora una buona condizione ormai a fine stagione.

Il primatista italiano della specialità ha abbassato di quasi quattro decimi il 45.40 siglato pochi giorni fa a Bellinzona, avvicinandosi allo stagionale (44.70 il 27 agosto a Zurigo) in una gara di alto livello vinta dal botswano Lee Eppie in 44.50 davanti al francese Muhammad Kounta (44.55), all’ungherese Attila Molnar (44.66) e al belga Jonathan Sacoor (44.85, nuovo PB) su pista bagnata.