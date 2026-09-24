È già Luna Rossa-New Zealand a Napoli! Il risultato della regata di allenamento

Cresce l’attesa nelle acque di Napoli, dove nel fine settimana si disputeranno le regate preliminari della America’s Cup, un fondamentale test in avvicinamento alla prossima edizione della massima competizione velica, che andrà in nell’estate del 2027 proprio nel capoluogo campano. Alla vigilia dell’evento, si è disputata una prova di allenamento, una regata di flotta che ha permesso agli equipaggi iscritti di fare un punto della situazione e di saggiare il campo in vista degli appuntamenti ufficiali che scatteranno nelle giornata di domani.

Luna Rossa ha fatto la voce grossa nel primo confronto, completando la prova con il tempo di 19’48 con Peter Burling e Marco Gradoni al timone. Il fuoriclasse neozelandese, capace di alzare al cielo la Vecchia Brocca con Team New Zealand, e la giovane promessa della vela tricolore si sono distinti a bordo dell’AC40, l’imbarcazione “in miniatura” su cui salgono quattro atleti, dunque differente dall’AC75 che verrà impiegato il prossimo anno nella disputa della competizione sportiva più antica del mondo.

Luna Rossa ha vinto, lasciandosi alle spalle Team New Zealand (l’equipaggio Women & Youth), attardato di 15 secondi. Terzo posto per American Racing a 33”, poi quarta piazza per i britannici di GB1 a 1’05” e soltanto quinto posto per l’equipaggio di punta di Team New Zealand, giunto al traguardo con un divario di 1’28” dai grandi avversari. A seguire gli svizzeri di Alinghi (sesti a 1’59”) e i britannici di Cobham-Ultra GB2 (settimi a 2’21’).

Domani (venerdì 25 settembre) si farà sul serio con tre regate di flotta, che verranno replicate sabato, mentre domenica andranno in scena due regate di flotta, a precedere il match race conclusivo tra le prime due in classifica, che si contenderanno il trofeo in uno scontro diretto da tutto o niente.