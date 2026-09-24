Dylan Fletcher: “Scontro con il gommone di Alinghi. Ci hanno prestato il foil di riserva”

A Napoli è tutto pronto per l’inizio della seconda regata preliminare dell’America’s Cup, ultimo evento prima della competizione della prossima estate. Questa mattina Dylan Fletcher, skipper di GB1, è intervenuto nel corso della conferenza di presentazione di Castel dell’Ovo.

Lo skipper britannico ha parlato dell’incidente in cui GB1 è rimasta coinvolta negli scorsi giorni: “C’è stato un incidente sfortunato in allenamento il primo giorno di prove: proprio prima della prima partenza ci siamo scontrati con un gommone d’appoggio di Alinghi, ma fortunatamente stiamo tutti bene, solo ferite lievi, qualche graffio per me. Alinghi ci ha prestato il suo foil di riserva per riparare la nostra barca. La squadra sembra in buona forma ora: non vediamo l’ora di scendere in acqua“.

A Cagliari la formazione britannica ha riscontrato molti problemi di affidabilità: “La squadra ha lavorato incessantemente per assicurarsi che Athena’s sia a punto e configurata correttamente. E sì, stiamo bene. Sentiamo che, dopo l’ultimo evento, abbiamo bisogno di dare il massimo e di portare a termine tutte le regate.

Questo non riguarda solo questo evento, è l’obiettivo a lungo termine, ma siamo molto affamati. Non abbiamo fatto troppi allenamenti rispetto agli altri ragazzi, ed è un campo di regata interessante, super variabile. Speriamo di poter continuare ad essere veloci”.