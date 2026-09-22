Duplantis e Jefferson-Wooden numeri 1 del mondo: il ranking overall e il confronto tra specialità. Gli italiani…

World Athletics elabora i ranking mondiali di atletica prendendo in considerazione i migliori risultati conseguiti dai vari protagonisti, stilando classifiche di merito per ogni specialità. Le graduatoriaedivise disciplina per disciplina sono le più significative, perché permettono di confrontare i riscontri conseguiti da atleti che effettivamente si confrontano testa a testa in pedana o in pista, lottando per lo stesso traguardo.

Il fatto che ogni prestazione possa essere convertita in termini numerici seguendo le specifiche tabelle tecniche adottate dalla Federazione Internazionale, consente anche di realizzare un ranking overall, ovvero una classifica generale senza distinzione tra le varie discipline. Chi sono i migliori al mondo al termine di questa annata agonistica?

Lo svedese Armand Duplantis domina in maniera perentoria tra gli uomini, con all’attivo 1.561 punti nel salto con l’asta, su cui pesa anche il record del mondo di 6.31 timbrato in inverno a Uppsala. Alle spalle del Campione Olimpico figura il brasiliano Alison Dos Santos con 1.526 punti, forte del primato mondiale dei 400 ostacoli. Terza piazza per lo statunitense Kenneth Bednarek (1.494), dopo la doppietta d’autore firmata nella velocità agli Ultimate Championship.

La statunitense Melissa Jefferson-Wooden ha dettato legge tra le donne con 1.514 punti: la doppia sciabolata a effetto confezionata agli Ultimate Championship tra 100 metri (10.61) e mezzo giro di pista (21.47) le ha permesso di mettere la testa davanti alla connazionale Masai Russell (1.458, con annesso record del mondo di 12.09 sui 100 ostacoli) e alla dominicana Marileidy Paulino (1.451).

I migliori italiani? Leonardo Fabbri 25mo (primo nel getto del peso con 1.400 punti), Andy Diaz 42mo (secondo nel salto triplo con 1.379 punti), Larissa Iapichino 59ma (seconda nel salto in lungo con 1.358 punti e in predicato di diventare numero 1 del mondo di specialità), Nadia Battocletti 61ma (1.351 punti tra 1500, 5000 e 10.000 metri).