Dovizioso lancia l’allarme Bagnaia: “Situazione che mi fa un po’ paura, lo vedo troppo male negli occhi”

Francesco Bagnaia ha vissuto ad Aragon e Misano due weekend da incubo, toccando probabilmente il punto più basso della sua carriera almeno da quando è arrivato in MotoGP nel 2019. Pecco, che lascerà la Ducati dopo otto stagioni per trasferirsi in Aprilia a partire dal 2027, è lontano anni luce dalle prestazioni del compagno di squadra Marc Marquez (tornato in vetta al Mondiale con due doppiette consecutive al MotorLand ed in Romagna) ma soprattutto fatica ormai ad attestarsi tra i primi dieci nelle varie sessioni e a finire le gare per colpa del feeling inesistente con la sua GP26. Andrea Dovizioso, ex centauro di punta della Casa di Borgo Panigale, ha commentato la situazione del torinese nell’ambito del podcast ’04 Bar’.

“Mi piacerebbe entrare nella testa degli ingegneri e in quella di Pecco per capire meglio questa situazione, ma non è possibile e bisogna starne fuori. Così è troppo, è uno scenario davvero brutto, su questi discorsi andremmo a toccare delle cose grosse, personali e delicate“, dichiara il quarantenne forlivese pochi giorni dopo il fuori onda pubblicato da DAZN Spagna in cui Bagnaia rivelava a Fabio Di Giannantonio che la Ducati non gli consentirebbe di modificare la configurazione della moto.

“Non si tratta di un pilota che vorrebbe vincere il Mondiale, fa 5° o 6° e non è contento. Anche sentendo le interviste e le dichiarazioni che fa, secondo me ci troviamo di fronte a questioni troppo private e complesse. Se Pecco un giorno vorrà raccontare le cose le scopriremo, se invece non lo farà bisogna comunque rimanere al proprio posto per rispetto nei suoi confronti“, aggiunge Dovizioso.

“Da come si comporta e da quello che sta dicendo mi sta facendo un po’ paura. Spero solo che non viva le gare in questo modo perché lo vedo veramente troppo male negli occhi. Non sto puntando il dito contro nessuno, le circostanze sono delicate, non vorrei caricare e commentare lo scenario di un pilota che vive una situazione già così brutta. Dico solo che in tutti gli anni in cui ho vissuto il Motomondiale non ho mai vissuto o visto su altri piloti uno scenario come quello che sta vivendo Pecco adesso“, le parole del ‘Dovi’ sulla crisi di Bagnaia.