Dove vedere Luna Rossa in tv, regate preliminari America’s Cup Napoli 2026: orari, canale in chiaro, streaming

Luna Rossa sarà una delle protagoniste impegnate da venerdì 25 a domenica 27 nelle regate preliminari di America’s Cup in quel di Napoli. Quattro mesi dopo la Preliminary Regatta inaugurale in Sardegna, gli AC40 monotipo tornano a darsi battaglia questa volta nelle acque che ospiteranno a partire da maggio 2027 la prossima edizione della Coppa America.

Il Challenger italiano, reduce dalla vittoria nell’evento di Cagliari, schiererà ancora due equipaggi come il Defender Emirates Team New Zealand e GB1 mentre gli altri team iscritti prenderanno parte alle regate preliminari nel Golfo di Napoli con una sola imbarcazione: La Roche-Posay, Tudor Alinghi e le new entry Team Australia e American Racing. Il format prevede un massimo di otto regate di flotta, al termine delle quali le migliori due squadre della classifica generale si contenderanno la vittoria finale in un Match Race.

Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato, gli orari, il palinsesto tv e streaming delle regate preliminari di America’s Cup a Napoli. L’evento verrà trasmesso in diretta tv su Rai 2 e per gli abbonati su Sky Sport Max (domenica anche su Sky Sport Uno); in diretta streaming sul canale Youtube dell’America’s Cup, Rai Play, Sky Go e NOW; in diretta live testuale su OA Sport.

CALENDARIO LUNA ROSSA REGATE PRELIMINARI NAPOLI AMERICA’S CUP 2026

Venerdì 25 settembre

14.00 Tre regate di flotta – Diretta tv su Rai 2 e Sky Sport Max

Sabato 26 settembre

14.00 Tre regate di flotta – Diretta tv su Rai 2 e Sky Sport Max

Domenica 27 settembre

14.00 Due regate di flotta e a seguire la finale Match Race – Diretta tv su Rai 2, Sky Sport Uno e Sky Sport Max

PROGRAMMA REGATE PRELIMINARI NAPOLI AMERICA’S CUP 2026: COME VEDERLE IN TV E STREAMING

Diretta tv: Rai 2 e Sky Sport Max (domenica anche su Sky Sport Uno).

Diretta streaming: canale Youtube dell’America’s Cup, Rai Play, Sky Go e NOW.

Diretta Live testuale: OA Sport.