Ciclismo
Dove vedere la Coppa Sabatini 2026 in tv: orario, programma, streaming
La seconda parte della stagione ciclistica italiana proseguirà questa settimana con la Coppa Sabatini. Giovedì 10 settembre andrà infatti in scena l’edizione numero 74 del Gran Premio Città di Peccioli (meglio nota come Coppa Sabatini), secondo appuntamento del Memorial Alfredo Martini dopo il Giro di Toscana di domani. Inoltre, la corsa pisana è una delle tappe della Coppa Italia delle Regioni 2026 ed assegnerà punti nella speciale classifica tricolore.
Anche per quest’anno, la Coppa Sabatini conferma il classico percorso di 197,6 chilometri intorno alla città di Peccioli. Sarà una corsa senza sosta con un primo circuito composto da ben tre scalate (Montefoscoli, Terricciola e Muro di Greta). Da qui ci si avvia verso i due giri finali del circuito di 12,2 chilometri con degli strappi che porteranno direttamente sul traguardo.
La corsa toscana conferma anche per questa edizione il ricco parterre. Saranno infatti ventiquattro le formazioni al via, nove di queste World Tour. Non difenderà il successo del 2025 Isaac del Toro che salta la tappa italiana nel percorso di preparazione ai Mondiali. Le attenzioni si spostano quindi sugli italiani. Giulio Pellizzari e Lorenzo Mark Finn compongono un duo Red Bull Bora Hansgrohe molto interessante che potrebbe mettere in difficoltà molti sugli strappi finali. In gara anche Antonio Tiberi, desideroso di ritrovare la miglior condizione.
PROGRAMMA COPPA SABATINI 2026
Giovedì 10 settembre
Coppa Sabatini (Gran Premio Città di Peccioli) Peccioli-Peccioli 197.6km
Orario di partenza: 11:20
Orario di arrivo stimato: 16.30
DOVE VEDERE LA COPPA SABATINI 2026 IN TV E STREAMING
Diretta tv: Rai Sport HD dalle ore 15.00
Diretta streaming: Rai Play, Discovery Plus, HBO MAX
Diretta Live testuale: OA Sport