Dove vedere in tv Turchia-Italia, Nations League calcio 2027: orario, canale, streaming

La sfida tra Turchia e Italia rappresenterà uno dei primi appuntamenti di rilievo del nuovo percorso azzurro. Il match, valido per la seconda giornata del Gruppo A1 della Nations League 2026-27, è in programma lunedì 28 settembre 2026 alle ore 20:45, nello scenario dell’Atatürk Spor Kompleksi di Bursa, uno degli stadi più caldi e suggestivi del calcio turco.

Per l’Italia sarà un test significativo soprattutto sotto il profilo della personalità. Dopo l’esordio casalingo contro il Belgio all’Olimpico, la squadra di Roberto Mancini è attesa infatti dalla sua prima trasferta ad alta intensità del nuovo ciclo. Il commissario tecnico ha intrapreso un processo di rinnovamento piuttosto marcato, affidandosi a numerosi elementi giovani e cercando progressivamente un nuovo equilibrio all’interno del gruppo. Proprio per questo, l’ambiente di Bursa potrebbe offrire indicazioni importanti sulla capacità della nuova generazione azzurra di gestire pressione, ritmo e difficoltà ambientali.

La Turchia, però, non sarà un semplice banco di prova. La nazionale guidata da Vincenzo Montella arriva all’appuntamento forte di un percorso di crescita che ha portato la squadra fino alla fase finale del Mondiale 2026 e convinto la federazione a confermare il tecnico italiano. La conoscenza approfondita del calcio italiano costituisce un ulteriore elemento di interesse: Montella conosce caratteristiche, metodologie e interpreti del movimento azzurro e ha costruito una Turchia che punta su qualità tecnica, intensità e atteggiamento propositivo.

Il confronto assume inoltre un significato particolare per i padroni di casa. La Turchia affronta infatti per la prima volta la Lega A della Nations League, dopo aver completato il percorso che le ha consentito di raggiungere l’élite della competizione. Il salto di categoria comporta inevitabilmente un livello di difficoltà superiore, soprattutto considerando la composizione del Gruppo A1, che comprende anche Francia, Italia e Belgio.

Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato, l’orario d’inizio, il palinsesto tv e streaming di Turchia-Italia, incontro valevole per la Nations League 2026-2027 di calcio maschile. L’incontro verrà trasmesso integralmente in diretta tv su Rai 1; in diretta streaming su Rai Play; in diretta live testuale su OA Sport.

TURCHIA-ITALIA NATIONS LEAGUE 2026

Lunedì 28 settembre

Ore 20:45 Turchia vs Italia – Diretta tv su Rai 1

PROGRAMMA ITALIA-BELGIO: COME VEDERLA IN TV E STREAMING

Diretta tv: Rai 1.

Diretta streaming: Rai Play.