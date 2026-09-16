Dove vedere in tv Tortona-Venezia, Supercoppa Italiana basket 2026: orario, canale, streaming

Prende il via il cammino verso il primo trofeo della stagione con la Supercoppa Italiana di basket 2026, che assegna il primo titolo dell’annata cestistica italiana. Bertram Derthona Tortona e Umana Reyer Venezia si affrontano nella prima semifinale della competizione, in programma sabato 19 settembre alle ore 17.00 alla Nova Arena di Tortona.

Tortona arriva all’appuntamento con l’obiettivo di confermare la crescita mostrata nelle ultime stagioni e di iniziare nel migliore dei modi una manifestazione che apre ufficialmente la stagione cestistica italiana. Per i piemontesi sarà un test probante contro una Reyer in fase di ricostruzione ma sempre ambiziosa, in una sfida che si preannuncia equilibrata.

Per Venezia, che si presenta a Tortona con la voglia di rilanciarsi dopo un’estate di lavoro, la sfida rappresenta una grande occasione per iniziare la stagione con un trofeo in bacheca. Gli orogranata cercheranno di sfruttare il proprio momento di forma, mentre Tortona vorrà partire con il piede giusto tra le mura amiche della Nova Arena, davanti al proprio pubblico.

Palla a due fissata per sabato 19 settembre alla Nova Arena di Tortona alle ore 17.00. La sfida precede l’altra semifinale della Supercoppa, quella tra Armani Milano e Virtus Costa Bologna. La partita sarà trasmessa in diretta tv su Sky Sport basket, in chiaro su Cielo, con diretta streaming disponibile su Sky Go, NOW e LbaTv. OA Sport garantirà inoltre la diretta Live testuale, con aggiornamenti in tempo reale per seguire tutte le emozioni del match tra Tortona e Venezia.

CALENDARIO SUPERCOPPA ITALIANA BASKET 2026

Sabato 19 settembre

Ore 17:00 Tortona-Venezia – Diretta tv su Sky Sport basket, Cielo

PROGRAMMA TORTONA-VENEZIA: DOVE SEGUIRLA IN TV E STREAMING

Diretta tv: Sky Sport basket, Cielo

Diretta streaming: Sky Go, NOW, LbaTv

Diretta Live testuale: OA Sport