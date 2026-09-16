Dove vedere in tv Olimpia Milano-Virtus Bologna, Supercoppa Italiana basket 2026: orario, canale, streaming

Dopo la lunga pausa estiva, il basket italiano torna protagonista mettendo in palio il primo trofeo della stagione. I due giorni di sabato 19 e domenica 20 settembre sono infatti dedicata alla Supercoppa Italiana 2026 in programma alla Nova Arena di Tortona. Per la prima volta quest’anno le migliori squadre del panorama nazionale si sfideranno nella Final Four per aggiudicarsi il titolo conquistato nel 2025 dall’Olimpia Milano.

Il format prevede due semifinali con la vincente del campionato che sfiderà la squadra meglio piazzata nella passata stagione. Sarà quindi subito il turno di una grande classica del basket italiano: Olimpia Milano contro Virtus Bologna, il primo dei tanti confronti del 2026/2027. Da una parte ci sono i meneghini con coach Peppe Poeta che vuole sfruttare l’alto livello del suo roaster per mettere in bacheca il primo trofeo, dall’altra le V-Nere iniziano un nuovo ciclo dopo i grandi cambiamenti estivi. Vedremo se coach Alex Mumbrù riuscirà fin da subito a portare in campo le sue idee.

La seconda semifinale tra Virtus Costa Bologna ed EA7 Olimpia Milano andrà in scena sabato 19 settembre alla Nova Arena di Tortona con palla a due fissata alle ore 19.45. La diretta tv sarà visibile in chiaro su Cielo Tv (canale 26 del digitale terrestre) e per gli abbonati su Sky Sport Uno (201) e Sky Sport Basket (205). Lo streaming sarà disponibile su Cielotv.it, Sky Go, NOW Tv, LBA Tv. OA Sport vi fornirà come sempre la diretta live testuale integrale dell’evento.

PROGRAMMA SUPERCOPPA ITALIANA 2026

Sabato 19 settembre

Semifinale 2 – Olimpia Milano-Virtus Bologna ore 19.45 – Diretta tv su Cielo Tv, su Sky Sport Uno (201) e Sky Sport Basket (205)

DOVE VEDERE IN TV E STREAMING LA SUPERCOPPA ITALIANA BASKET

Diretta tv: in chiaro su Cielo Tv, per gli abbonati su Sky Sport Uno (201) e Sky Sport Basket (205)

Diretta streaming: Cielotv.it, Sky Go, NOW Tv, LBA Tv

Diretta Live testuale: OA Sport