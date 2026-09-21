Dove vedere in tv Leuven-Roma, Champions League calcio femminile: orario, canale, streaming

Obiettivo. Riscattarsi dopo un’edizione 2025-2026 estremamente complessa. Scalda i motori la Roma, pronta ad affrontare il primo impegno della UEFA Women’s Champions League 2026-2027 di calcio femminile. Le Campionesse d’Italia sfideranno infatti in trasferta il Leuven mercoledì 23 settembre alle ore 18:45.

Riavvolgiamo il nastro: lo scorso anno le capitoline si sono rese artefici di una fase a girone unico oltremodo ostica, dove sono arrivate quattro sconfitte, un pareggio ed una vittoria. L’auspicio è, chiaramente, quello di cambiare passo. E lo si dovrà fare con il peso di quanto successo poche ore fa sul campo di Viareggio, con la sconfitta ai rigori contro la Juventus nella finale di Serie A Women’s Cup.

Una partita che le giallorosse avevano messo in cassaforte, portandosi sul risultato di 2-0 salvo poi subire il cameback delle bianconere, capaci di pareggiare quasi all’ultimo istante utile portando poi la gara prima all’extra time, e successivamente, ai rigori. Una botta psicologica importante, che le ragazze di coach Gianpiero Piovani dovranno riuscire a digerire presto.

L’unico precedente tra le due compagini è il pareggio per 1-1 segnato proprio nella scorsa edizione, quando a Viens rispose Conijnenberg. Ma adesso è tempo di guardare al futuro. La partita tra Leuven e Roma, valida per la prima giornata della fase a girone unico di Champions League di calcio femminile, andrà in scena mercoledì 23 settembre (ore 18:45) al King Power at Den Dreef Stadion. Ci sarà la copertura esclusiva streaming offerta da Disney+. OA Sport vi offrirà la DIRETTA LIVE testuale del match.

LEUVEN-ROMA CHAMPIONS LEAGUE CALCIO FEMMINILE

Mercoledì 24 settembre

Ore 18:45 Leuven vs Roma al King Power at Den Dreef Stadion

PROGRAMMA LEUVEN-ROMA CHAMPIONS LEAGUE CALCIO FEMMINILE: COME SEGUIRLA IN TV E IN STREAMING

Diretta tv: non prevista

Diretta streaming: Disney+

Diretta testuale: OA Sport