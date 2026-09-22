Dove vedere in tv l’Eurolega di basket 2026-2027: la guida completa e lo streaming, presenti Olimpia Milano e Virtus Bologna

Eurolega 2026-2027, ci siamo quasi. Questa settimana riprende il cammino della massima competizione continentale di club, che ha ormai i crismi della lega quasi chiusa. Una lega che, molto presto, dovrà prendere peraltro delle decisioni quasi esistenziali, dato che all’orizzonte c’è la prospettiva NBA Europe su cui tutto aleggia.

Format sostanzialmente identico a quello ormai conosciuto. 20 squadre, 38 giornate di girone unico di regular season, poi quarti di finale al meglio delle tre partite su cinque e Final Four a fine anno. Per l’Italia, come ormai dalla stagione 2022-2023, Olimpia Milano e Virtus Bologna, i due club dalla maggiore storia nel nostro Paese. Ma se per l’Armani di Peppe Poeta sarà un’annata volta a riprendersi i quarti di finale, le V nere dovranno andare di rincorsa e cercare di sorprendere con un roster molto particolare.

Di seguito la guida completa alla visione dell’Eurolega 2026-2027. Sarà possibile seguire tutti gli incontri in tv sui canali di Sky Sport e in diretta streaming su SkyGo e Now. OA Sport offrirà inoltre le Dirette Live testuali delle italiane, per non perdersi davvero nulla. Il presente calendario può essere suscettibile di variazioni.

DOVE VEDERE IN TV L’EUROLEGA 2026-2027

Diretta tv: Sky Sport (canale principale Sky Sport Basket, 205, con possibilità d’uso anche di numerosi altri canali: verranno offerte tutte le partite delle italiane e una selezione di incontri scelti tra non italiane)

Diretta streaming: SkyGo, Now e, per le gare che non coinvolgono italiane, Euroleague Tv

Diretta Live testuale: OA Sport (Olimpia Milano e Virtus Bologna)