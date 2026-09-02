Dove vedere in tv le Finali di Diamond League 2026 di atletica a Bruxelles: orari, programma, streaming

Lo Stadio Re Baldovino di Bruxelles (Belgio) ospiterà le Finali della Diamond League, la massima competizione internazionale itinerante di atletica. Al termine di un’intensa stagione, siamo arrivati agli atti conclusivi che assegneranno i prestigiosi diamantoni, i trofei che spettano di diritto ai vincitori delle ultime gare in ogni singola specialità, con l’annesso assegno da 30.000 dollari. L’appuntamento è per venerdì 4 settembre e sabato 5 settembre, per due serate davvero da non perdere e che si preannunciano altamente spettacolari.

L’Italia potrà sognare in grande con Andy Diaz (salto triplo), Gianmarco Tamberi (salto in alto), Larissa Iapichino (salto in lungo), Leonardo Fabbri (getto del peso), senza dimenticarsi di Zaynab Dosso (100 metri). Matteo Sioli ha meritato il pass, ma si è fatto male durante la finale degli Europei e vedremo se sarà effettivamente della partita nel salto in alto. Arriveranno dei record del mondo? Armand Duplantis è sempre in pole position

Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato, gli orari, il palinsesto tv e streaming delle Finali della Diamond League 2026 di atletica. L’evento sarà trasmesso in diretta tv su RaiSportHD e Sky Sport Arena dalle ore 20.00; prevista la diretta streaming su Rai Play, Sky Go e NOW dalle ore 20.00; garantita la diretta live testuale su OA Sport in versione integrale.

CALENDARIO FINALI DIAMOND LEAGUE ATLETICA 2026

Venerdì 4 settembre

18.30 Getto del peso (femminile)

18.38 Salto in lungo (maschile)

18.49 Lancio del disco (femminile)

19.59 Salto con l’asta (maschile)

20.04 400 ostacoli (femminile)

20.09 Salto in alto (maschile)

20.14 100 metri (maschile)

20.23 3000 siepi (femminile)

20.37 Lancio del disco (maschile)

20.42 800 metri (maschile)

20.48 Salto triplo (femminile)

20.55 110 ostacoli

21.03 5000 metri (femminile)

21.26 1500 metri (maschile)

21.41 200 metri (femminile)

21.52 400 metri (maschile)

Sabato 5 settembre

18.08 Tiro del giavellotto (femminile)

18.28 Getto del peso (maschile)

19.23 Salto triplo (maschile)

19.58 Salto con l’asta (femminile)

20.04 400 metri (femminile)

20.10 Salto in alto (femminile)

20.14 100 metri (femminile)

20.22 5000 metri (maschile)

20.40 Tiro del giavellotto (maschile)

20.44 200 metri (maschile)

20.48 Salto in lungo (femminile)

20.55 1500 metri (femminile)

21.10 100 ostacoli

21.20 3000 siepi (maschile)

21.39 800 metri (femminile)

21.52 400 ostacoli (maschile)

PROGRAMMA FINALI DIAMOND LEAGUE: COME VEDERLE IN TV E STREAMING

Diretta tv: RaiSportHD, dalle ore 20.00 di venerdì e dalle ore 20.30 di sabato; Sky Sport Arena, dalle ore 20.00 di venerdì e dalle ore 20.00 di sabato.

Diretta streaming: Rai Play Sport 1, Sky Go, NOW, dalle ore 20.00 di venerdì e dalle ore 20.00 di sabato.

Diretta testuale: OA Sport in versione integrale per entrambe le giornate.