Dove vedere in tv la stagione 2026-2027 di A1 di volley femminile: la guida e le soluzioni in streaming

La Serie A1 di volley femminile incomincerà nel weekend del 3-4 ottobre: il campionato si aprirà con una prima giornata spalmata tra sabato e domenica, con sette partite in programma per iniziare al meglio un’intensa annata agonistica. Si ritornerà in campo dopo gli Europei e con le società desiderose di rimettersi in gioco in campionato per raggiungere i propri obiettivi. Ai nastri di partenza ci saranno 14 squadre, sono previste 26 giornate di regular season, le prime otto classificate accederanno ai quarti di finale dei playoff scudetto.

Conegliano si presenterà ai nastri di partenza per difendere lo scudetto. Le Campionesse d’Italia, guidate da coach Daniele Santarelli, se la dovranno vedere ancora una volta con Milano guidata da Paola Egonu, Scandicci ha perso Ekaterina Antropova e Novara proverà a inserirsi sotto la guida di coach Massimo Barbolini. Questo per quanto concerne la parte sportiva, ma dove si vedranno in tv e streaming le partite della Serie A1 202-20276 di volley femminile?

Per ogni giornata una partita sarà trasmessa in diretta tv sui canali Rai (solitamente su RaiSportHD il sabato sera, ma ci saranno delle eccezioni che verranno comunicate di volta in volta), come gli appassionati sono abituati da tempo. La grande novità riguarderà DAZN: tutte le partite saranno trasmesse in diretta streaming sulla piattaforma a pagamento, che l’anno scorso aveva scaldato i muscoli con un paio di incontri per giornata e questa volta ha acquistato il programma completo.

Per la prima volta nella storia,tre partite a giornata durante la regular reason verranno trasmesse sui canali ufficiali della Lega Volley Femminile, sui canali social dei club impegnati nei match e su quelli delle giocatrici. La proposta della Rai è gratis e in chiaro, mentre quelle di DAZN e VBTV sono riservate agli abbonati. Di seguito il quadro dettagliato su come vedere in tv e streaming le partite della Serie A1 2026-2027, il massimo campionato italiano di volley femminile.

DOVE VEDERE LA SERIE A DI VOLLEY FEMMINILE IN TV E STREAMING

Canali Rai: una partita per giornata in tv (solitamente su RaiSportHD il sabato sera, ma ci saranno delle eccezioni che verranno comunicate di volta in volta).

DAZN: tutte le partite.

Canali Lega Volley Femminile e canali social dei club: tre partite per giornata in streaming (verranno comunicate di volta in volta).