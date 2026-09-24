Dove vedere in tv la Serie A di calcio femminile 2026-2027: la guida ai canali

La nuova stagione della Serie A di calcio femminile è ormai ai nastri di partenza. Il campionato 2026-27 prenderà il via nel fine settimana del 26 e 27 settembre, con una prima giornata articolata su sei incontri distribuiti tra sabato e domenica.

Ad aprire ufficialmente il torneo sarà Juventus Women-Napoli Women, in programma sabato 26 settembre alle 12.30 allo stadio La Marmora-Pozzo di Biella. Una sfida che inaugurerà subito il confronto tra alcune delle realtà più attese del massimo campionato italiano, dando il via a una stagione che entrerà nel vivo fin dalle prime ore.

Il programma del sabato proseguirà alle 15.00 con Lazio-Parma, mentre alle 18.00 sarà la volta di Como 1907-Milan. Tre appuntamenti che completeranno la prima parte del weekend e accompagneranno verso il secondo blocco di gare.

La giornata inaugurale si concluderà domenica 27 settembre con altre tre partite. Il primo appuntamento è fissato alle 12.30 con Ternana Women-Como Women, seguito alle 13.00 da Inter-Fiorentina. Quest’ultima sfida sarà visibile anche in diretta sui canali RaiSport e sulla piattaforma RaiPlay. Alle 15.00, infine, spazio a Sassuolo-Roma, incontro destinato a chiudere il programma della prima giornata.

DOVE VEDERE IN TV LA SERIE A DI CALCIO FEMMINILE 2026-2027

Sul fronte televisivo, anche per la stagione 2026-27 tutte le partite della Serie A Women Athora saranno disponibili in diretta su DAZN attraverso la modalità Freemium. Gli appassionati potranno quindi seguire gratuitamente gli incontri, previa registrazione all’applicazione.

A questa programmazione si aggiunge la consueta finestra in chiaro sulla Rai: per la prima giornata, la gara trasmessa anche dall’emittente sarà Sassuolo-Roma, visibile in diretta su RaiSport e RaiPlay.

PROGRAMMA SERIE A CALCIO FEMMINILE 2026-2027: COME SEGUIRE IN TV E IN STREAMING

Diretta tv: RaiSport HD (una partita del turno di Serie A)

Diretta streaming: DAZN (copertura completa), RaiPlay (una partita del turno di Serie A)