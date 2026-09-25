Dove vedere in tv la Serie A di basket 2026-2027: tutte le opzioni tra regular season e playoff

Ecco arrivare la stagione 2026-2027 della pallacanestro italiana, e in particolar modo della Serie A. Saranno tre i principali modi di fruizione del massimo campionato, gli stessi della stagione scorsa in ragione dell’accordo che proprio prima di quella è stato siglato in particolar modo con Sky Italia.

IN CHIARO: CIELO

Questo lo schema di trasmissione di Cielo, in chiaro sul canale 26 della tv: una partita al mese di regular season (in pratica otto lungo l’arco delle 30 giornate), poi una partita di quarti di finale per turno, una di semifinale per turno e tutta la finale scudetto. Verrà inoltre trasmessa la Coppa Italia per quel che riguarda semifinali e finale.

IN PAY: SKY SPORT

Sky Sport è al secondo anno dell’accordo in essere con la LBA e conferma la struttura dello scorso anno. Ci saranno due partite a settimana, l’intera Coppa Italia, due partite a turno dei quarti di finale e l’interezza di semifinali e finale scudetto. Gli stessi contenuti vanno in onda su SkyGo e Now.

IN STREAMING: LBATV

LBATV è riconfermata: il progetto di tv autonoma della LBA trasmette tutte le partite in diretta. 15 di esse saranno disponibili senza costi aggiuntivi per chi si registrerà gratuitamente. Il pass annuale costa quest’anno 115 euro, mentre la soluzione mensile arriva a 17 euro, appunto, per ogni mese.