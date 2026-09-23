Dove vedere in tv la finale per il bronzo dell’Italia ai Mondiali di calcio femminile U20 2026: orario, canale, streaming

Non si è ancora esaurito del tutto il percorso dell’Italia ai Campionati Mondiali Under 20 di calcio femminile 2026, in corso di svolgimento in Polonia. Le azzurrine, sconfitte come da pronostico in semifinale 2-0 dalla Spagna, torneranno in campo infatti fra tre giorni (sabato 26 settembre, alle ore 18.00) sempre a Lodz per disputare la finale di consolazione con in palio la medaglia di bronzo.

La selezione tricolore giovanile sfiderà una tra Corea del Nord e Colombia, impegnate quest’oggi nella seconda semifinale della rassegna iridata. Questo gruppo ha già raggiunto un traguardo storico, accedendo alla fase a eliminazione diretta e poi spingendosi fino alla Final Four di Lodz, quindi un eventuale terzo posto conclusivo rappresenterebbe un risultato dall’enorme peso specifico in prospettiva per il movimento del calcio femminile italiano.

Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato, l’orario d’inizio, il palinsesto tv e streaming della finale per il bronzo ai Mondiali Under 20 di calcio femminile 2026. L’incontro verrà trasmesso integralmente in diretta streaming su Rai Play, mentre per quanto riguarda la diretta tv bisognerà attendere la definizione del palinsesto Rai.

CALENDARIO FINALE PER IL BRONZO MONDIALI CALCIO FEMMINILE U20

Sabato 26 settembre

Ore 18.00 Italia vs Corea del Nord/Colombia, finale per il bronzo

PROGRAMMA FINALE PER IL BRONZO MONDIALI CALCIO FEMMINILE U20: COME VEDERLA IN TV E STREAMING

Diretta tv: palinsesto Rai ancora da definire (presumibilmente su RaiSportHD).

Diretta streaming: Rai Play.

Diretta Live testuale: OA Sport.