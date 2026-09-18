Coppa Davis
Dove vedere in tv la Coppa Davis dal 18 al 20 settembre: orari, squadre, streaming
Archiviato la scorsa domenica a Flushing Meadows l’ultimo Slam della stagione, questo weekend i riflettori del tennis mondiali si riaccendono per le sette sfide valevoli per il secondo turno di Qualifiers della Coppa Davis 2026. In palio la qualificazione alle Finals di Bologna, con l’Italia unica squadra già ammessa senza dover passare dai turni preliminari in qualità di campione in carica e Paese ospitante dell’evento.
Tra venerdì 18 e domenica 20 settembre vedremo in azione diversi top player, tra cui i freschi finalisti degli US Open. Alexander Zverev sarà infatti impegnato sul cemento indoor di Halle per dare una mano alla sua Germania nel confronto con la Croazia, mentre Ben Shelton sarà la punta di diamante di Team USA nella difficile trasferta di Praga contro la Cechia di Jakub Mensik e Jiri Lehecka. Molto interessante anche il tie tra Cile e Spagna, che si terrà sulla terra rossa sudamericana all’aperto di Santiago con i padroni di casa che si affideranno ad Alejandro Tabilo e Cristian Garin per provare l’impresa contro i singolaristi iberici Rafael Jodar e Daniel Merida. Il format prevede quattro singolari ed un doppio.
Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato, gli orari, il palinsesto tv e streaming delle sette sfide in programma questo weekend e valevoli per il secondo turno di qualificazione del World Group di Coppa Davis. Gli incontri verranno trasmessi in diretta tv su SuperTennis ed in diretta streaming su supertennis.tv e SuperTenniX.
CALENDARIO COPPA DAVIS DAL 18 AL 20 SETTEMBRE
Venerdì 18 settembre
7.00 Corea del Sud vs India, due singolari
13.00 Austria vs Belgio, due singolari
15.00 Cechia vs USA, due singolari
23.00 Canada vs Francia, due singolari
Sabato 19 settembre
5.00 Corea del Sud vs India, doppio e a seguire due singolari
11.00 Austria vs Belgio, doppio e a seguire due singolari
14.00 Cechia vs USA, doppio e a seguire due singolari
14.00 Gran Bretagna vs Ecuador, due singolari
14.00 Germania vs Croazia, due singolari
18.00 Cile vs Spagna, due singolari
20.00 Canada vs Francia, doppio e a seguire due singolari
Domenica 20 settembre
12.00 Germania vs Croazia, doppio e a seguire due singolari
13.00 Gran Bretagna vs Ecuador, doppio e a seguire due singolari
17.00 Cile vs Spagna, doppio e a seguire due singolari
PROGRAMMA COPPA DAVIS: COME SEGUIRLA IN TV E IN STREAMING
Diretta tv: SuperTennis.
Diretta streaming: supertennis.tv e SuperTenniX.