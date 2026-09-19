Dove vedere in tv Juventus-Roma, Finale Women’s Cup calcio femminile 2026: orario, canale, streaming

Ci siamo. Oggi, sabato 19 ottobre, alle ore 19:00 si gioca allo Stadio Torquato Bresciani di Viareggio Juventus-Roma, Finale della Serie A Women’s Cup 2026 di calcio femminile che assegna il primo titolo della stagione. Si tratta di una partita attesissima, la prima di quello che nel tempo è diventato un vero e proprio classico, considerato il blasone delle due squadre.

Va quindi in scena una sorta di replica di quanto successo nella prima edizione, dove la Vecchia Signora è riuscita a imporsi per 3-2. Oggi, dodici mesi dopo, le bianconere cercheranno di firmare la doppietta, ma si ritroveranno al cospetto di una formazione agguerrita e desiderosa di mettere per la prima volta il trofeo in bacheca.

Le giallorosse hanno staccato il pass per la semifinale passeggiando contro il Sassuolo, superato con un poderoso 7-1. Decisamente più difficile la strada delle avversarie che, invece, hanno battuto di misura una squadra competitiva come l’Inter, vincendo di misura per 0-1.

Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato, l’orario d’inizio, il palinsesto tv e streaming di Juventus-Roma, Finale della Serie A Women’s Cup 2026 di calcio femminile 2026. Il match verrà trasmesso in diretta tv su Rai2, oltre che su Sky Sport 2 (canale 202). In streaming sarà disponibile su RaiPlay, Sky Go e Now TV.

CALENDARIO JUVENTUS-ROMA FINALE WOMEN’S CUP CALCIO FEMMINILE 2026

Sabato 19 settembre

Ore 18.00 Juventus-Roma – Diretta tv su Rai 2

PROGRAMMA JUVENTUS-ROMA: COME VEDERLA IN TV E STREAMING

Diretta tv: Ra1 2, Sky Sport Calcio 2 (202)

Diretta streaming: Rai Play, Sky Go, Now

Diretta Live testuale: OA Sport.