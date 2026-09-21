Dove vedere in tv Juventus-Benfica, Champions League calcio femminile: orario, canale, streaming

La Juventus Women è pronta a fare il proprio esordio nella fase a girone unico della Champions League di calcio femminile 2026-2027. L’appuntamento è fissato per martedì 22 settembre alle ore 21:00, quando le bianconere ospiteranno il Benfica all’Allianz Stadium di Torino.

La formazione guidata da Isaac Guerrero si presenta alla sfida dopo aver superato con autorevolezza il St. Pölten nel terzo turno di qualificazione. Un avvio di stagione che ha messo in evidenza soprattutto la solidità del reparto difensivo: la Juve ha infatti raggiunto la finale della competizione nazionale estiva disputata a Viareggio senza incassare reti. Ora l’obiettivo è trasferire la stessa compattezza anche sul palcoscenico europeo e inaugurare la nuova fase della Champions League con un risultato positivo davanti al proprio pubblico.

Dall’altra parte ci sarà un Benfica ormai stabilmente inserito tra le realtà più competitive del calcio femminile europeo. La formazione portoghese può contare su un’identità tattica ben definita e su diverse giocatrici capaci di creare pericoli soprattutto in velocità, tra cui l’esterna Lúcia Alves. Le lusitane arrivano a Torino determinate a invertire il bilancio degli ultimi precedenti e a conquistare punti importanti in una League Phase che, con un calendario serrato, lascia poco spazio agli errori.

Quella dell’Allianz Stadium sarà, inoltre, una sorta di rivincita europea. Juventus e Benfica si erano già incrociate all’esordio della Champions League nella passata stagione, nell’ottobre 2025. A Vinovo furono le bianconere a spuntarla per 2-1 al termine di una gara combattuta: dopo il vantaggio immediato firmato da Lúcia Alves, fu Cecilia Salvai a ribaltare il risultato con una doppietta decisiva.

A distanza di quasi un anno, le due squadre tornano dunque ad affrontarsi nella massima competizione continentale. Stavolta, però, il teatro sarà l’Allianz Stadium e in palio ci saranno i primi punti di una League Phase che promette equilibrio e sfide di alto livello.

La partita tra Juventus e Benfica, valida per la prima giornata della fase a girone unico di Champions League di calcio femminile, andrà in scena martedì 22 settembre (ore 21:00) all’Allianz Stadium di Torino. Ci sarà la copertura esclusiva streaming offerta da Disney+. OA Sport vi offrirà la DIRETTA LIVE testuale del match.

JUVENTUS-BENFICA CHAMPIONS LEAGUE CALCIO FEMMINILE

Martedì 22 settembre

Ore 21:00 Juventus vs Benfica all’Allianz Stadium di Torino

PROGRAMMA JUVENTUS-BENFICA CHAMPIONS LEAGUE CALCIO FEMMINILE: COME SEGUIRLA IN TV E IN STREAMING

Diretta tv: non prevista

Diretta streaming: Disney+

Diretta testuale: OA Sport