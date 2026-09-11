Dove vedere in tv Italia-Ucraina, Europei beach soccer femminile 2026: orario semifinale, canale, streaming

Nella prima fase a gironi della Superfinal degli Europei 2026 di beach soccer femminile l’Italia ha chiuso al primo posto il Gruppo A: le azzurre si sono così qualificate per la seconda fase ad eliminazione diretta della rassegna continentale, in corso a Viareggio.

La Nazionale italiana oggi ha osservato un giorno di riposo: le semifinali, infatti, sono entrambe in programma nella giornata di domani, sabato 12 settembre, e le azzurre scenderanno in campo contro l’Ucraina, che ha chiuso al secondo posto nel Gruppo B.

Il match della semifinale tra Italia ed Ucraina della Superfinal degli Europei 2026 di beach soccer femminile sarà trasmesso in diretta tv su Rai Sport HD, mentre la diretta streaming sarà affidata a Rai Play e streamwayplus.com/beach-soccer.

CALENDARIO EUROPEI BEACH SOCCER FEMMINILE 2026

Sabato 12 settembre

Orario da definire Italia-Ucraina – Diretta tv su Rai Sport HD

PROGRAMMA EUROPEI BEACH SOCCER FEMMINILE 2026: COME VEDERLI IN TV E STREAMING

Diretta tv: Rai Sport HD.

Diretta streaming: Rai Play, streamwayplus.com/beach-soccer