Dove vedere in tv Italia-Svizzera, Europei beach soccer 2026: orario semifinale, canale, streaming

Gli Europei 2026 di beach soccer maschile sorridono all’Italia, che chiude al primo posto a punteggio pieno il Gruppo A della prima fase a gironi della SuperFinal: a Viareggio gli azzurri avanzano alla seconda fase dopo tre vittorie e staccano il pass per le semifinali.

Il penultimo atto è in programma domani, sabato 12 settembre, alle ore 18.00: gli azzurri incontreranno la Svizzera, seconda classificata nel Gruppo B. Nell’altra semifinale, invece, si affronteranno la Danimarca, seconda alle spalle degli azzurri, e la Spagna, che ha preceduto gli elvetici nell’altro raggruppamento.

Il match della semifinale tra Italia e Svizzera della Superfinal degli Europei 2026 di beach soccer maschile sarà trasmesso in diretta tv su Rai Sport HD, mentre la diretta streaming sarà affidata a Rai Play e streamwayplus.com/beach-soccer.

CALENDARIO EUROPEI BEACH SOCCER 2026

Sabato 12 settembre

18.00 Italia-Svizzera – Diretta tv su Rai Sport HD

PROGRAMMA EUROPEI BEACH SOCCER 2026: COME VEDERLI IN TV E STREAMING

Diretta tv: Rai Sport HD.

Diretta streaming: Rai Play, streamwayplus.com/beach-soccer