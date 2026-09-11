Beach Soccer
Dove vedere in tv Italia-Svizzera, Europei beach soccer 2026: orario semifinale, canale, streaming
Gli Europei 2026 di beach soccer maschile sorridono all’Italia, che chiude al primo posto a punteggio pieno il Gruppo A della prima fase a gironi della SuperFinal: a Viareggio gli azzurri avanzano alla seconda fase dopo tre vittorie e staccano il pass per le semifinali.
Il penultimo atto è in programma domani, sabato 12 settembre, alle ore 18.00: gli azzurri incontreranno la Svizzera, seconda classificata nel Gruppo B. Nell’altra semifinale, invece, si affronteranno la Danimarca, seconda alle spalle degli azzurri, e la Spagna, che ha preceduto gli elvetici nell’altro raggruppamento.
Il match della semifinale tra Italia e Svizzera della Superfinal degli Europei 2026 di beach soccer maschile sarà trasmesso in diretta tv su Rai Sport HD, mentre la diretta streaming sarà affidata a Rai Play e streamwayplus.com/beach-soccer.
CALENDARIO EUROPEI BEACH SOCCER 2026
Sabato 12 settembre
18.00 Italia-Svizzera – Diretta tv su Rai Sport HD
PROGRAMMA EUROPEI BEACH SOCCER 2026: COME VEDERLI IN TV E STREAMING
Diretta tv: Rai Sport HD.
Diretta streaming: Rai Play, streamwayplus.com/beach-soccer