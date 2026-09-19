Dove vedere in tv Italia-Spagna, Mondiali calcio femminile U20 2026: orario, programma, streaming

Ci si sposterà da Sosnowiec a Łódź per l’ultima parte dei Mondiali Under 20 2026 di calcio femminile, che sono in corso di svolgimento in Polonia: nella giornata di mercoledì 23 settembre, alle ore 15.00, torneranno in campo le azzurrine.

Si giocherà allo Stadion Miejski ŁKS Łódź: nel penultimo atto del torneo iridato di categoria l’Italia, che dopo aver chiuso al primo posto il Gruppo D, ha eliminato la Cina e la Corea del Sud, affronterà la Spagna, che ha vinto il Girone F, e poi ha superato Portogallo e Brasile.

Il match tra Italia e Spagna, valido per la semifinale dei Mondiali Under 20 2026 di calcio femminile non sarà trasmesso in diretta tv, mentre la diretta streaming sarà affidata a Rai Play Sport 1, infine OA Sport vi offrirà la diretta live testuale del match.

CALENDARIO MONDIALI U20 CALCIO FEMMINILE 2026

Mercoledì 23 settembre

15.00 Italia-Spagna

PROGRAMMA MONDIALI U 20 CALCIO FEMMINILE 2026: COME VEDERLI IN TV E STREAMING

Diretta tv: non prevista.

Diretta streaming: Rai Play Sport 1.

Diretta Live testuale: OA Sport.