Dove vedere in tv Italia-Spagna, Europei beach soccer maschile 2026: orario, canale, streaming

L’Italia sfiderà la Spagna nella finale degli Europei 2026 di beach soccer maschile, che si disputerà domenica 13 settembre (ore 18.00) sulla sabbia di Viareggio (in provincia di Lucca). Gli azzurri saranno chiamati a difendere il titolo conquistato dodici mesi fa sempre nella località toscana, quando sconfissero proprio gli iberici in una grande classica di questo sport.

I ragazzi del CT Emiliano Del Duca inseguiranno una nuova perla in questa manifestazione, fronteggiando gli eterni rivali in un confronto che si preannuncia particolarmente equilibrato. I padroni di casa hanno dominato il proprio girone e hanno travolto la Svizzera in semifinale, mentre le Furie Rosse hanno primeggiato nel raggruppamento e hanno poi strapazzato la Danimarca.

Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato, l’orario d’inizio, il palinsesto tv e streaming di Italia-Spagna, finale degli Europei 2026 di beach soccer maschile. L’evento sarà trasmesso in diretta streaming su Rai Play Sport 1, garantita la diretta live testuale su OA Sport.

CALENDARIO ITALIA-SPAGNA, FINALE EUROPEI BEACH SOCCER

Domenica 13 settembre

Ore 18.00 Italia vs Spagna

PROGRAMMA ITALIA-SPAGNA: COME VEDERLA IN TV E STREAMING

Diretta tv: non prevista.

Diretta streaming: Rai Play Sport 1, gratis.

Diretta testuale: OA Sport.