Dove vedere in tv Italia-Serbia pallanuoto, Giochi del Mediterraneo 2026: orario semifinale, canale, streaming

Dopo aver chiuso la fase a gironi a punteggio pieno, il Settebello è pronto a tornare in vasca per una sfida che vale l’accesso alla finale dei Giochi del Mediterraneo 2026. L’Italia, protagonista di un ottimo percorso nel Girone B, ha conquistato il primo posto grazie anche alla vittoria per 14-13 contro la Spagna, al termine di una partita intensa e combattutissima.

Ora, però, si apre un nuovo capitolo del torneo. In semifinale gli azzurri affronteranno la Serbia, una delle nazionali più competitive e prestigiose della pallanuoto internazionale. Sarà una sfida dall’alto coefficiente di difficoltà, nella quale serviranno concentrazione, qualità tecnica e grande solidità difensiva.

Italia e Serbia si sfideranno mercoledì 2 settembre alle ore 17:30, allo Stadio del Nuoto Torre d’Ayala di Taranto. In palio c’è un posto nella finale per la medaglia d’oro: una partita che il Settebello vuole conquistare per continuare a inseguire il titolo.

Gli azzurri arrivano dunque all’appuntamento con grande fiducia, forti di un girone perfetto, ma consapevoli che in semifinale non ci sarà spazio per distrazioni. La Serbia rappresenta un ostacolo importante, ma l’Italia ha tutte le qualità per giocarsi fino in fondo le proprie possibilità.

La semifinale del torneo di pallanuoto dei Giochi del Mediterraneo 2026 tra Italia e Serbia andrà in scena mercoledì 2 settembre a partire dalle ore 17:30. La copertura televisiva sarà garantita da RaiSport HD, in streaming su RaiPlay. OA Sport metterà a disposizione aggiornamenti costanti circa l’esito del confronto.

ITALIA-SERBIA PALLANUOTO GIOCHI DEL MEDITERRANEO 2026

Mercoledì 2 settembre

Ore 17:30 Italia vs Serbia allo Stadio del Nuoto Torre d’Ayala di Taranto – Diretta tv su RaiSport HD.

PROGRAMMA GIOCHI DEL MEDITERRANEO 2026: COME SEGUIRLI IN TV E IN STREAMING

Diretta tv: Rai Sport HD.

Diretta streaming: Rai Play

Diretta Live testuale: OA Sport.