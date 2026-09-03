Dove vedere in tv Italia-Polonia, Europei volley femminile 2026: orario semifinale, canale, streaming

Italia e Polonia si sfideranno nella semifinale degli Europei 2026 di volley femminile, che andrà in scena sabato 5 settembre al Sinan Erdem Sports Hall di Istanbul (Turchia). Dopo aver vinto le cinque partite disputate a Göteborg (Svezia) in occasione della fase a gironi, dopo aver travolto la Bulgaria agli ottavi di finale e aver sudato nel testa a testa con la Svezia ai quarti in quel di Brno (Cechia), le azzurre si trasferiranno alla volta della metropoli anatolica per disputare la fase calda della rassegna continentale.

Le Campionesse del Mondo se la dovranno vedere contro le biancorosse allenate da coach Stefano Lavarini, che hanno firmato un colpaccio nella Pool A battendo la Turchia e poi hanno avuto la meglio contro il Portogallo con un secco 3-0 agli ottavi di finale, mentre ai quarti ha faticato più previsto per prevalere ai danni dell’Olanda (3-1). Si preannuncia un confronto equilibrato, con in palio la qualificazione alla finale di domenica, da disputare contro chi avrà la meglio nel match tra la Serbia e la vincente di Turchia-Germania.

L’orario dell’incontro deve ancora essere ufficializzato, ma in base alla programmazione dell’ultima settimana a Istanbul si dovrebbe scendere in campo o alle ore 15.00 o alle ore 18.00. Il CT Julio Velasco si affiderà al sestetto di riferimento con Alessia Orro in cabina di regia, Paola Egonu opposto, Ekaterina Antropova e Myriam Sylla di banda, Sarah Fahr e Anna Danesi al centro, Eleonora Fersino il libero. Tra le fila della Polonia spiccano Magdalena Stysiak, Julita Piasecka, Magdalena Jurczyk.

Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato, gli orari, il palinsesto tv e streaming di Italia-Polonia, semifinale dell’Italia agli Europei 2026 di volley femminile. La partita sarà trasmessa in diretta tv su Rai 2 e Sky Sport Arena, in diretta streaming su Rai Play, Sky Go, NOW, Euro Volley Tv; garantita la diretta live testuale su OA Sport. Gli orari sono italiani (in Turchia sono un’ora avanti rispetto a noi).

CALENDARIO ITALIA-POLONIA, SEMIFINALE EUROPEI VOLLEY

Sabato 5 settembre

Orario da definire Italia vs Polonia

PROGRAMMA ITALIA-POLONIA: COME VEDERLA IN TV E STREAMING

Diretta tv: Rai 2, gratis e in chiaro; Sky Sport Arena (canale 204), per gli abbonati.

Diretta streaming: Rai Play, Sky Go, NOW, Euro Volley Tv.

Diretta testuale: OA Sport.