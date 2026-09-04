Dove vedere in tv Italia-Polonia e Serbia-Turchia, Europei volley femminile 2026: orari semifinali, tv, programma, streaming

Quattro grandi potenze, quattro tecnici di primo piano e un sabato che assegnerà i due posti nella finale degli Europei di volley femminile. Alla Sinan Erdem Sports Hall di Istanbul il programma delle semifinali propone alle 15.00 Serbia-Turchia e alle 18.00 Italia-Polonia: due confronti nei quali potenza offensiva, servizio e muro promettono di avere un peso determinante.

La prima sfida mette inevitabilmente sotto i riflettori Tijana Bošković e Melissa Vargas, due delle opposte più forti al mondo. La Serbia di Zoran Terzić si presenta all’appuntamento dopo aver lasciato per strada appena due set nell’intero torneo e nei quarti ha travolto 3-0 la Grecia, attaccando con il 51%. Bošković ha chiuso quella gara con 17 punti, ma attorno alla fuoriclasse serba sta crescendo soprattutto Aleksandra Uzelac, capace di mettere a terra 15 palloni con il 57%.

La Turchia di Daniele Santarelli risponde con una Vargas reduce dai 26 punti contro la Germania, accompagnati da cinque ace e quattro muri. Proprio la fase break rappresenta una delle armi principali delle padrone di casa, che nei quarti hanno raccolto 13 muri e sei ace. Fondamentale sarà anche il contributo al centro di Eda Erdem e Zehra Güneş, soprattutto se la ricezione permetterà a Elif Şahin di distribuire con continuità. La Serbia proverà invece a mettere pressione sulle bande turche, che contro la Germania hanno faticato maggiormente in attacco. Dall’altra parte Santarelli cercherà di allontanare Maja Ognjenović da rete per rendere più prevedibile il gioco serbo. Limitare Bošković e Vargas sarà quasi impossibile: decisivo potrebbe diventare il rendimento delle giocatrici che ruotano attorno alle due stelle.

Alle 18.00 toccherà all’Italia di Julio Velasco, ancora imbattuta, affrontare la Polonia di Stefano Lavarini. Le azzurre arrivano alla semifinale dopo il sofferto 3-1 sulla Svezia, una partita nella quale si è confermata la soluzione con Ekaterina Antropova in posto 4 al fianco di Paola Egonu. Contro le scandinave Egonu ha realizzato 27 punti con il 51% in attacco, Antropova 22 con il 53% e Myriam Sylla 14 con il 52%. Una batteria offensiva difficilissima da contenere, soprattutto quando Alessia Orro può coinvolgere anche Sarah Fahr e Anna Danesi al centro.

La Polonia presenta però caratteristiche ideali per provare a rallentare la potenza azzurra. Nei quarti contro l’Olanda la squadra di Lavarini ha realizzato 17 muri punto, cinque dei quali con Magdalena Jurczyk e altrettanti con Maja Koput. Il riferimento offensivo resta Magdalena Stysiak, non brillantissima contro le olandesi con 14 punti e il 28%, ma capace negli ottavi di mettere a terra 22 palloni con il 50%. Accanto a lei attenzione a Julita Piasecka e soprattutto al gioco delle centrali quando Katarzyna Wenerska può costruire con ricezione positiva.

Il servizio diventerà così un’arma fondamentale per entrambe. L’Italia proverà a togliere a Wenerska la possibilità di utilizzare sistematicamente il centro, mentre la Polonia cercherà di mettere sotto pressione la seconda linea azzurra, anche per verificare la tenuta di Antropova nel nuovo ruolo di schiacciatrice. L’Italia parte con una maggiore varietà di soluzioni offensive, ma dovrà mostrare più continuità e lucidità rispetto alla gara con la Svezia.

Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato, l’orario d’inizio, il palinsesto tv e streaming delle sfide di semifinale di sabato 5 settembre degli Europei di volley femminile.

CALENDARIO SEMIFINALI EUROPEI FEMMINI,I DI VOLLEY

Sabato 5 settembre

Ore 15.00 – Turchia vs Serbia (Istanbul) – Diretta Tv su Raisport Hd, Sky Sport Arena (204 della piattaforma Sky) per abbonati, diretta streaming gratuita su Rai Play, a pagamento su EuroVolley TV, Dazn, Sky Go, Now Tv

Ore 18.00 – Italia vs Polonia (Istanbul) – Diretta Tv su Rai Due, Sky Sport Arena (204 della piattaforma Sky) per abbonati, diretta streaming gratuita su Rai Play, a pagamento su EuroVolley TV, Dazn, Sky Go, Now Tv