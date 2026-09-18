Dove vedere in tv Italia-Danimarca, Europei volley 2026: orario, canale, streaming. Ufficiale la scelta della RAI

Il conto alla rovescia è ufficialmente iniziato in vista di Italia-Danimarca, ottavo di finale dei Campionati Europei di volley maschile 2026. La partita, che inaugurerà il percorso degli azzurri nel tabellone a eliminazione diretta della rassegna continentale, è in programma domenica 20 settembre alle ore 21.05 sul campo del PalaVela di Torino.

Simone Giannelli e compagni partono con i favori del pronostico da detentori del titolo mondiale e primi classificati nel Gruppo A con un bilancio di cinque vittorie e nessuna sconfitta tra Napoli e Modena, mentre i danesi si sono attestati al quarto posto nella Pool C strappando due set alla Serbia ed uno al Belgio, oltre a battere nettamente Estonia e Paesi Bassi.

Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato, l’orario d’inizio, il palinsesto tv e streaming di Italia-Danimarca, ottavo degli Europei di volley maschile. L’incontro verrà trasmesso in diretta tv su Rai 2 e Sky Sport Uno; prevista la diretta streaming su Rai Play, Sky Go, NOW, Euro Volley Tv, DAZN; garantita la diretta live testuale su OA Sport.

CALENDARIO ITALIA-DANIMARCA EUROPEI VOLLEY 2026

Domenica 20 settembre

Ore 21.05 Italia vs Danimarca – Diretta tv su Rai 2 e Sky Sport Uno

PROGRAMMA ITALIA-DANIMARCA: COME VEDERLA IN TV E STREAMING

Diretta tv: Rai 2 e Sky Sport Uno.

Diretta streaming: Rai Play, gratis; Sky Go, NOW, Euro Volley Tv e DAZN, per gli abbonati.

Diretta Live testuale: OA Sport.