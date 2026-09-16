Dove vedere in tv Italia-Corea del Sud, Mondiali calcio femminile U20 2026: orario, canale, streaming

La Nazionale italiana Under 20 di calcio femminile non vuole fermarsi e, dopo aver già fatto la storia superando in maniera brillante la fase a gironi e vincendo ai rigori l’ottavo contro la Cina, tornerà in campo nel pomeriggio di sabato 19 settembre a Sosnowiec (in Polonia) per affrontare la Corea del Sud nel primo quarto di finale dei Campionati Mondiali 2026 di categoria.

Le azzurrine allenate dal CT Nicola Matteucci hanno dimostrato di poter tenere testa ad alcune tra le migliori squadre del torneo come Stati Uniti e Giappone, quindi sono consapevoli di avere a disposizione una grande opportunità per approdare in semifinale. La selezione sud coreana non ha impressionato sin qui nel corso della manifestazione, arrivando seconda nel gruppo C dietro alla Francia con 4 punti e battendo di misura l’Argentina agli ottavi.

Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato, l’orario d’inizio, il palinsesto tv e streaming di Italia-Corea del Sud, quarto di finale dei Mondiali Under 20 di calcio femminile 2026. L’incontro verrà trasmesso integralmente in diretta streaming su Rai Play, mentre per quanto riguarda la diretta tv bisognerà attendere la definizione del palinsesto Rai per sabato pomeriggio.

CALENDARIO ITALIA-COREA DEL SUD MONDIALI CALCIO FEMMINILE U20

Sabato 19 settembre

Ore 15.00 Italia vs Corea del Sud

PROGRAMMA ITALIA-COREA DEL SUD MONDIALI CALCIO FEMMINILE U20: COME VEDERLA IN TV E STREAMING

Diretta tv: palinsesto Rai ancora da definire.

Diretta streaming: Rai Play.

Diretta Live testuale: OA Sport.