Dove vedere in tv Italia-Cina, Mondiali calcio femminile U20 2026: orario, canale, streaming

Nella prima fase a gironi dei Mondiali Under 20 2026 di calcio femminile l’Italia ha chiuso al primo posto il Gruppo D: le azzurrine si sono così qualificate per la seconda fase ad eliminazione diretta della rassegna iridata, in corso in Polonia.

La Nazionale italiana tornerà in campo per gli ottavi di finale, che sono in programma nella giornata di mercoledì 16 settembre alle ore 18.30, e le azzurrine scenderanno in campo contro la Cina, che ha chiuso al terzo posto nel Gruppo F.

Il match valido per gli ottavi di finale tra Italia e Cina, dei Mondiali Under 20 2026 di calcio femminile sarà trasmesso in diretta tv su Rai Sport HD, mentre la diretta streaming sarà affidata a Rai Play e FIFA+.

CALENDARIO MONDIALI U20 CALCIO FEMMINILE 2026

Mercoledì 16 settembre

18.30 Italia-Cina – Diretta tv su Rai Sport HD

PROGRAMMA MONDIALI U 20 CALCIO FEMMINILE 2026: COME VEDERLI IN TV E STREAMING

Diretta tv: Rai Sport HD.

Diretta streaming: Rai Play, FIFA+.