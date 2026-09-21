Dove vedere in tv Italia-Cina, Billie Jean King Cup 2026: orari, programma, streaming

Per la seconda volta l’Italia vola a Shenzhen per difendere il titolo di Billie Jean King Cup. E per la seconda volta ci si mette di mezzo la Cina, di nuovo avversaria dei quarti di finale per quel che concerne le azzurre, attese però da una missione anche più complessa rispetto a un anno fa per varie ragioni.

Innanzitutto il fatto che la stagione di Jasmine Paolini non è mai davvero decollata, il che pone il problema di quale potrà essere lo stato di forma della numero 1 azzurra. Poi la questione del ritorno in grande stile di Qinwen Zheng, che agli US Open ha fatto capire che non ci si può né ci si deve dimenticare di lei. In generale, sarà una sfida combattuta, posto che di non combattuto in Billie Jean King Cup non può esserci nulla. Certo, rimane la solita contraddizione: qualificazioni ai tre match su cinque, finali ai due su tre.

Il quarto di finale tra Italia e Cina andrà in scena giovedì 24 settembre a partire dalle ore 11:00. Sarà possibile seguirlo in diretta tv in chiaro su SuperTennis e in diretta streaming su SuperTennis+ e sito di SuperTennis. OA Sport ne offrirà inoltre la Diretta Live testuale, per non perdersi davvero nulla.

CALENDARIO ITALIA-CINA, BILLIE JEAN KING CUP 2026

Giovedì 24 settembre

Ore 11:00 Primo singolare

A seguire Secondo singolare

A seguire Doppio

I match esatti sono ufficializzati un’ora prima dell’inizio del primo singolare.

PROGRAMMA ITALIA-CINA: DOVE VEDERLA IN TV E STREAMING

Diretta tv: SuperTennis

Diretta streaming: SuperTennis+ e sito di SuperTennis

Diretta Live testuale: OA Sport