Dove vedere in tv Italia-Belgio, Nations League calcio 2027: orario, programma, streaming

Inizia il cammino dell’Italia di Roberto Mancini nella Nations League 2026-2027 di calcio: l’esordio degli azzurri arriverà venerdì 25 settembre, alle ore 20.45, quando scenderanno in campo allo Stadio Olimpico di Roma per ospitare il Belgio.

Si tratta del match valido per la prima giornata del Gruppo 1 della Lega A: nello stesso raggruppamento si giocherà in contemporanea Turchia-Francia: le prime due classificate a fine torneo avranno accesso ai quarti di finale, mentre terza e quarta dovranno poi evitare la retrocessione in Lega B.

Il match tra Italia e Belgio, valido per la Nations League 2026-2027 di calcio sarà trasmesso in diretta tv su Rai 1 HD, mentre la diretta streaming sarà affidata a Rai Play, infine OA Sport vi offrirà la diretta live testuale del match.

CALENDARIO NATIONS LEAGUE CALCIO 2026-2027

Venerdì 25 settembre

20.45 Italia-Belgio – Diretta tv su Rai 1 HD

PROGRAMMA NATIONS LEAGUE CALCIO 2026-2027: COME VEDERLA IN TV E STREAMING

Diretta tv: Rai 1 HD.

Diretta streaming: Rai Play.

Diretta Live testuale: OA Sport.