Dove vedere in tv Italia-Australia, Finale Mondiali basket in carrozzina 2026: orario, canale, streaming

Sarà una notte italiana di sabato di metà settembre a portare l’Italia nel momento più alto della propria storia a livello di basket in carrozzina. Domani, infatti, ci sarà la finale dei Mondiali tra gli azzurri, che mai prima d’ora ci erano arrivati, e l’Australia, tornata ai grandi fasti del 2010 e 2014.

Quelli, infatti, furono gli anni in cui la selezione Down Under si riuscì ad aggiudicare due titoli iridati consecutivi. Storie incrociate, peraltro, quelle del 2010, in cui c’era anche l’Italia capace di raggiungere il quarto posto, fino a oggi miglior risultato nelle rassegne iridate. Adesso è tutto completamente differente, e dopo gli anni anche degli ori paralimpici l’Australia è come risorta. L’Italia, invece, è davvero nel punto massimo di sempre. Ma non ha mai voluto fermarsi qui, meno che mai ora che all’ultimo atto arriva da imbattuta.

La finale dei Mondiali di basket in carrozzina 2026 tra Italia e Australia si giocherà nella tarda serata di domani, sabato 19 settembre, alle ore 22:45 a Ottawa (sono 6 le ore di fuso orario con l’Italia). Non è a oggi prevista diretta tv; diretta streaming sul canale YouTube dell’IWBF.

CALENDARIO ITALIA-AUSTRALIA, FINALE MONDIALI BASKET IN CARROZZINA 2026

Sabato 19 settembre

Ore 22:45 Italia-Australia

PROGRAMMA ITALIA-AUSTRALIA: DOVE VEDERLA IN TV E STREAMING

Diretta tv: attualmente non prevista.

Diretta streaming: canale YouTube IWBF.