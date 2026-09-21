Dove vedere in tv Inter-Bollklubben Häcken, Champions League calcio femminile: orario, canale, streaming

L’Inter Women si prepara a scrivere una pagina inedita della propria storia europea. Martedì 22 settembre 2026, alle ore 18:45, le nerazzurre scenderanno in campo allo Stadio Brianteo di Monza per affrontare il BK Häcken FF nella prima giornata della fase campionato della Champions League di calcio femminile. Un appuntamento dal valore particolare, perché segna il debutto assoluto dell’Inter nella fase principale della massima competizione europea per club.

L’accesso al torneo è arrivato al termine di un percorso di qualificazione tutt’altro che ordinario. Nel terzo turno, la squadra nerazzurra è riuscita infatti a eliminare il Wolfsburg, due volte campione d’Europa, al termine di una rimonta completata ai supplementari e decisa poi ai calci di rigore. Dopo lo 0-2 incassato in Germania, l’Inter ha ribaltato il risultato nel ritorno casalingo, imponendosi 3-1 oltre i 90 minuti e conquistando infine la qualificazione dagli undici metri, con il punteggio di 3-1.

La sfida contro il BK Häcken, dunque, rappresenta il naturale proseguimento di un percorso europeo già ricco di significato. Ma quello di Monza non sarà un confronto inedito. Le due formazioni si sono già affrontate nella stagione 2025/26, negli ottavi di finale della prima edizione della Women’s Europa Cup.

Il precedente sorride alla formazione svedese, che in quell’occasione riuscì a superare le nerazzurre nel doppio confronto. L’Häcken si impose per 1-0 nella gara d’andata disputata a Göteborg, per poi difendere il vantaggio nel ritorno in Italia, conclusosi sullo 0-0. A distanza di una stagione, Inter e Häcken tornano quindi a incrociarsi, questa volta sul palcoscenico della Champions League e con un nuovo capitolo europeo tutto da scrivere.

La partita tra Inter e BK Häcken FF, valida per la prima giornata della fase a girone unico di Champions League di calcio femminile, andrà in scena martedì 22 settembre (ore 18:45) allo Stadio Brianteo di Monza. Ci sarà la copertura esclusiva streaming offerta da Disney+. OA Sport vi offrirà la DIRETTA LIVE testuale del match.

INTER-BOLLKLUBBEN HÄCHEN CHAMPIONS LEAGUE CALCIO FEMMINILE

Martedì 22 settembre

Ore 18:45 Inter vs Bollklubben Häcken allo Stadio Brianteo di Monza.

PROGRAMMA INTER-BOLLKLUBBEN HÄCKEN CHAMPIONS LEAGUE CALCIO FEMMINILE: COME SEGUIRLA IN TV E IN STREAMING

Diretta tv: non prevista

Diretta streaming: Disney+

Diretta testuale: OA Sport