Dove vedere in tv il GP Industria&Artigianato 2026: orari, programma, streaming

Una stagione lunga e faticosa si avvia al termine, ma nella sua fase finale non smette di proporre appuntamenti imperdibili per gli appassionati. Le classiche italiane di fine annata sono pronte a prendere il centro della scena. Si corre domenica 6 settembre il GP Industria & Artigianato.

La storica corsa in linea, siamo giunti alla quarantottesima edizione, rientra nel calendario della Coppa Italia delle Regioni. I corridori partecipanti prendono il via da Larciano e arrivano nella medesima località dopo aver completato un impegnativo percorso di 196,5 km che propone un dislivello di oltre 2500 m.

Lo scorso anno il messicano Isaac Del Toro della UAE Team Emirates-XRG ha conquistato il successo precedendo Christian Scaroni e Davide Piganzoli. Nel novero dei favoriti rientrano, senza dubbio, i francesi Lenny Martinez della Bahrain-Victorious e Romain Gregoire della Groupama – FDJ United, lo svizzero Jan Christen della UAE Team Emirates-XRG e l’australiano Michael Storer della Tudor Pro Cycling Team. Numerose le carte da poter giocare per tentare il colpaccio in casa Italia, a partire da Christian Scaroni della XDS Astana Team e lo scorso anno ha conquistato il secondo gradino del podio. Proveranno a giocarsi le proprie carte Antonio Tiberi e Damiano Caruso della Bahrain-Victorious, Diego Ulissi della XDS Astana Team, Alessandro Fancellu della MBH Bank CSB Telecom Fort e Andrea Vendrame del Team Jayco AlUla.

Come seguire il GP Industria & Artigianato? La corsa sarà trasmessa in diretta tv su RaiSport HD a partire dalle ore 14:30. Sarà possibile seguire la gara in diretta streaming su Raiplay, Discovery Plus e HBO Max. OA Sport proporrà la diretta live testuale della gara a partire dalla ore 14:oo.

PROGRAMMA GP INDUSTRIA & ARTIGIANATO 2026

Domenica 6 settembre

Orario di partenza: 11:10

Orario di arrivo: 16:15 circa

DOVE VEDERE IL GP INDUSTRIA & ARTIGIANATO IN TV E STREAMING

Diretta tv: RaiSport HD

Diretta streaming: Raiplay, Discovery Plus e HBO Max

Diretta live testuale: OA Sport