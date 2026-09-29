Dove vedere in tv Francia-Italia, Nations League calcio 2027: orario, canale, streaming

Il grande classico tra Francia e Italia torna in scena allo Stade de France di Parigi. Venerdì 2 ottobre alle 20:45, le due Nazionali si affrontano nella terza giornata del Gruppo A1 della Nations League, in una sfida resa ancora più interessante dai recenti cambiamenti sulle rispettive panchine.

La Francia di Zinédine Zidane arriva all’appuntamento a punteggio pieno, dopo i successi per 1-0 contro Turchia e Belgio. I Bleus hanno mostrato solidità difensiva e grande concretezza, affidandosi anche alla velocità e alla qualità di Kylian Mbappé.

L’Italia di Roberto Mancini, invece, cerca continuità dopo un avvio complicato. Alla sconfitta per 2-0 contro il Belgio ha fatto seguito la netta vittoria per 4-1 sulla Turchia, firmata Bastoni, Frattesi, Kayode e Pio Esposito. Con tre punti in classifica, gli Azzurri puntano a ridurre il divario dalla capolista.

Il confronto promette quindi un interessante duello tattico: Zidane punta sul possesso e sulla rapidità del reparto offensivo, mentre Mancini vuole ripartire dalla brillante prestazione di Bursa, valorizzando il centrocampo e i nuovi innesti. A Saint-Denis, oltre alla rivalità storica, sarà in gioco una fetta importante degli equilibri del girone.

Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato, l’orario d’inizio, il palinsesto tv e streaming di Francia-Italia, incontro valevole per la Nations League 2026-2027 di calcio maschile. Il match verrà trasmesso integralmente in diretta tv su Rai 1; in diretta streaming su Rai Play; in diretta live testuale su OA Sport.

FRANCIA-ITALIA NATIONS LEAGUE 2026

Venerdì 2 ottobre

Ore 20:45 Francia vs Italia allo Stade de France di Parigi – Diretta tv su Rai 1

PROGRAMMA FRANCIA-ITALIA: COME VEDERLA IN TV E STREAMING

Diretta tv: Rai 1.

Diretta streaming: Rai Play.

Diretta testuale: OA Sport