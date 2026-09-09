Dove vedere in tv Bolelli/Vavassori-Harrison/Skupski, US Open 2026: orario, canale, streaming

Simone Bolelli e Andrea Vavassori si preparano ad affrontare Christian Harrison e Neal Skupski nei quarti di finale dello US Open 2026, in un match che si preannuncia intenso e combattuto. La sfida, in programma nella notte italiana tra mercoledì 9 e giovedì 10 settembre, mette in palio un posto in semifinale sul cemento di Flushing Meadows.

Gli azzurri, testa di serie numero 4, arrivano all’appuntamento dopo una spettacolare rimonta negli ottavi contro Austin Krajicek e Nikola Mektić. Bolelli e Vavassori hanno conquistato il successo per 4-6, 7-6(5), 7-6(8) al termine di oltre tre ore di battaglia, riuscendo anche ad annullare diversi match point. Per loro si tratta della prima qualificazione ai quarti di finale dello US Open.

Dall’altra parte della rete ci saranno Harrison e Skupski, coppia numero 5 del seeding e campione in carica dell’Australian Open. Il duo anglo-americano ha raggiunto i quarti superando negli ottavi i tedeschi Wallner e Schnaitter per 6-3, 7-6(1), confermandosi una delle coppie più solide sulle superfici veloci.

I precedenti stagionali sorridono però nettamente agli italiani. Bolelli e Vavassori hanno infatti battuto Harrison e Skupski sia nei quarti di finale del Masters 1000 di Miami, imponendosi 7-5, 5-7, 10-6, sia in semifinale a Roma, dove hanno vinto 7-6(9), 3-6, 10-6. Due sfide entrambe decise al match tie-break e che confermano quanto l’equilibrio possa essere sottile anche in questa nuova sfida newyorkese.

La partita tra Bolelli/Vavassori e Harrison/Skupski, valida per i quarti di finale degli US Open 2026, andrà in scena nella notte italiana tra mercoledì 9 e giovedì 10 settembre. Gli azzurri chiuderanno il programma sull’Arthur Asche, il cui schedule inizierà a partire dalle ore 17:30 italiane. La copertura televisiva sarà garantita da Sky Sport Tennis (203), SuperTennis HD; in streaming su SkyGo, NOW, supertennis.tv, SuperTennis+.

DOVE VEDERE BOLELLI/VAVASSORI US OPEN 2026

Mercoledì 9 settembre 2026 (orari italiani)

ARTHUR ASHE STADIUM – inizio ore 17:30

Quarti di finale femminili: Zheng vs Rybakina [2]

Non prima delle 18:30 – Quarti di finale femminili: Andreeva [5] vs Gauff [4]

Non prima delle 20:00 – Quarti di finale maschili: Khachanov vs Blockx [28]

ARTHUR ASHE STADIUM – inizio ore 01:30 (notte)

Quarti di finale maschili: Zverev [1] vs van de Zandschulp

Quarti di finale doppio maschile: Simone Bolelli / Andrea Vavassori [4] vs Christian Harrison / Neal Skupski [5] – Diretta tv su Sky Sport Tennis (203), SuperTennis HD

PROGRAMMA US OPEN 2026: DOVE VEDERLI IN TV E STREAMING

Diretta tv: SuperTennis (in chiaro), Sky Sport Tennis (203)

Diretta streaming: SkyGo, Now, SuperTennis+, sito di SuperTennis