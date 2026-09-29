Calcio
Dove vedere in tv Armenia-Italia, Qualificazioni Europei calcio U21 2027: orario, canale, streaming
Torna nuovamente in campo l’Italia del CT Silvio Baldini, impegnata nel Gruppo E delle qualificazioni agli Europei U21 2027 di calcio: nella nona giornata, la quarta e penultima del girone di ritorno, gli azzurrini dovranno affrontare in trasferta l’Armenia.
La sfida è calendarizzata per giovedì 1° ottobre, alle ore 18.30 all’FFA Academy Stadium, situato a Yerevan, la capitale armena: con un successo gli azzurrini potranno continuare la loro rincorsa verso il primo posto e contemporaneamente restare in lotta per essere la miglior seconda.
Il match tra Armenia ed Italia, valido per il Gruppo E delle qualificazioni agli Europei U21 2027 di calcio, sarà trasmesso in diretta tv su Rai 2 HD ed in diretta streaming su Rai Play, infine OA Sport vi proporrà la diretta live testuale della partita.
CALENDARIO QUALIFICAZIONI EUROPEI U21 CALCIO 2027
Giovedì 1° ottobre
Ore 18.30: Armenia-Italia – Diretta tv su Rai 2 HD
PROGRAMMA QUALIFICAZIONI EUROPEI U21 CALCIO 2027: COME SEGUIRE IN TV E IN STREAMING
Diretta tv: Rai 2 HD.
Diretta streaming: Rai Play.
Diretta live testuale: OA Sport.