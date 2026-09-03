Dove vedere in tv Andy Diaz, Finali Diamond League Bruxelles 2026: orario esatto, programma, streaming

Andy Diaz sarà tra i grandi protagonisti alle Finali della Diamond League, gli atti conclusivi della massima competizione internazionale itinerante di atletica. L’azzurro sarà impegno sabato 5 settembre (ore 19.23) nel salto triplo, con l’obiettivo di andare a caccia del prestigioso diamantone e dell’annesso assegno da 30.000 euro. Dopo aver trionfato agli Europei con la vertiginosa misura di 18.15 metri ed essere diventato il quarto uomo della storia, il nostro portacolori vorrà chiudere in bellezza questa stagione e non nasconde il suo desiderio di dare l’assalto al mitico record del mondo (18.29).

L’allievo di coach Fabrizio Donato inseguirà il quarto sigillo dopo le gioie del 2022, 2023 e 2025 e incrocerà ancora una volta il grande rivale portoghese Pedro Pichardo, che lo ha battuto di recente a Losanna dopo lo show di Birmingham e che proverà a fare lo sgambetto al nostro portacolori. Andy Diaz dovrà fare i conti anche con i giamaicano Jordan Scott e Jaydon Hibbert, l’algerino Yasser Mohammed Triki (fresco di medaglia d’oro ai Giochi del Mediterraneo) e il cubano Lazaro Martinez.

Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato, l’orario, il palinsesto tv e streaming della gara di Andy Diaz alle Finali della Diamond League. L’evento sarà trasmesso in diretta tv su RaiSportHD a partire dalle ore 20.30 e su Sky Sport Arena dalle ore 20.00; prevista la diretta streaming su Rai Play Sport 1, Sky Go, NOW dalle ore 20.00; garantita la diretta live testuale integrale su OA Sport (a partire dalle ore 19.23, quando inizierà effettivamente la finale di salto triplo).

QUANDO GAREGGIA ANDY DIAZ ALLE FINALI DI DIAMOND LEAGUE

Sabato 5 settembre

19.23 Salto triplo (maschile), con Andy Diaz

PROGRAMMA ANDY DIAZ FINALI DIAMOND LEAGUE: COME VEDERLO IN TV E STREAMING

Diretta tv: RaiSportHD dalle ore 20.30, gratis e in chiaro; Sky Sport Arena (canale 204) dalle ore 20.00, per gli abbonati.

Diretta streaming: Rai Play Sport 1 dalle ore 20.00, gratis; Sky Go e NOW dalle ore 20.00, per gli abbonati.

Diretta testuale: OA Sport.