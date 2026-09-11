Dove vedere il Trofeo Matteotti 2026 in tv: orario, programma, streaming

Prosegue con un nuovo appuntamento la settimana del calendario ciclistico italiano. Dopo Giro della Toscana e Coppa Sabatini, domenica 13 settembre va in scena un altro classico appuntamento del fine estate: la 78esima edizione del Trofeo Matteotti. La corsa abruzzese si svolgerà nuovamente intorno a Pescara e Montesilvano e prometterà come sempre spettacolo grazie ad un parterre sempre più di livello.

L’anno scorso a trionfare fu Isaac del Toro, la cui presenza per questa edizione è ancora incerta. Saranno in totale 195 i chilometri da affrontare in un percorso che vede il suo punto decisivo nella salita di Montesilvano Colle. Tredici i giri da affrontare, ognuno di 15 chilometri tra saliscendi che porteranno al traguardo posto a Pescara.

Anche per questa edizione, il Trofeo Matteotti presente un’ottima startlist, ancora in evoluzione. Ci sarà Giulio Pellizzarri (Red Bull Bora Hansgrohe) che sta preparando in Italia l’approccio ai Mondiali di Montreal di fine mese. Presente anche il giovane Lorenzo Mark Finn e corridori esperti del calibro di Jai Hindley e Damiano Caruso.

PROGRAMMA TROFEO MATTEOTTI 2026

Domenica 13 settembre

Pescara-Pescara (195 km)

Orario di partenza: 12.45

Orario di arrivo stimato: 17.15

DOVE VEDERE IN TV E STREAMING IL TROFEO MATTEOTTI 2026

Diretta tv: differita Rai Sport HD alle 18.30

Diretta streaming: Discovery Plus, HBO MAX

Diretta Live testuale: OA Sport